Виктория Боня в откровенном платье украсила церемонию World Sports Awards

«Выдержанный стиль. Ничего лишнего», «Очень шикарно!!! Весь образ очень крутой», «Виктория как всегда блистает как звездочка. Шикарная наша», «Восхитительное платье, Вы как всегда прекрасны», - прокомментировали чувство стиля знаменитости её подписчики.

Напоминаем, что 27 февраля в Монако состоялась церемония награждения лауреатов World Sports Awards за особые успехи и достижения в спорте. На торжественном вручении появилась и российская теледива Виктория Боня, которая буквально стала настоящим украшением торжества. Для эффектного появления девушка выбрала золотистое короткое платье и сапоги-ботфорты, которые идеально подчеркнули шикарную фигуру Бони.