АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Виктория Боня в откровенном платье украсила церемонию World Sports Awards

Знаменитая теледива Виктория Боня появилась на церемонии вручения премии World Sports Awards в довольно сексуальном платье, которое вызвало восторг не только у поклонников знаменитости, но и у модных зарубежных скептиков. Фотографией с мероприятия Вика поделилась в своем Instagram.

Виктория Боня в откровенном платье украсила церемонию World Sports Awards

Напоминаем, что 27 февраля в Монако состоялась церемония награждения лауреатов World Sports Awards за особые успехи и достижения в спорте. На торжественном вручении появилась и российская теледива Виктория Боня, которая буквально стала настоящим украшением торжества. Для эффектного появления девушка выбрала золотистое короткое платье и сапоги-ботфорты, которые идеально подчеркнули шикарную фигуру Бони.

Виктория Боня в откровенном платье украсила церемонию World Sports Awards

«Выдержанный стиль. Ничего лишнего», «Очень шикарно!!! Весь образ очень крутой», «Виктория как всегда блистает как звездочка. Шикарная наша», «Восхитительное платье, Вы как всегда прекрасны», - прокомментировали чувство стиля знаменитости её подписчики.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин объявил про испытания новой ракеты с
Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с
Ученые определили принципы действия
Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры
Компания Haier представила часы Asu с проектором
Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен
Алина Кабаева откровенно призналась, что так и не
Мини-компьютеры Cubi N переводят на аппаратную
Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit
Смартфон LG G7 Neo показали на видео
Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская
В Польше начал работать Закон о Холокосте и
Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»
Джессика Альба выложила милый снимок, на котором
Анастасия Лисова поделилась забавным фото со
Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в
Марина Александрова рассказала, что изменилась в
На заводах собираются проводить добровольный тест
Ева Лонгория с удовольствием рассказала о течении
Луна и Земля зародились внутри гигантского
Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный
Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление
Геологи: Следующий переворот полюсов Земли
Ученые создали устройство хранения энергии, для
Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой
Затяжная депрессия приводит к изменениям в мозге,
Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь
Инженеры научили роботов выпиливать детали для
"Летающий мозг" ИИ Симон будет отслеживать
Toyota совместила «механику» и вариатор в одной
Просмотреть все новости