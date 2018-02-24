АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Виктория Боня считает, что Анастасии Костенко придется смириться с изменами супруга, чтобы быть рядом с ним

Пользователи Сети с удовольствием обсуждают недавнюю измену Дмитрия Тарасова и с интересом выслушивают различные мнения на этот счет.

Так например, знаменитая теледива Виктория Боня заявила, что дальше будет только хуже. Девушка считает, что супруге известного футболиста нужно смириться с любвиобильностью своего супруга.

Виктория Боня считает, что Анастасии Костенко придется смириться с изменами супруга, чтобы быть рядом с ним

Как известно, на днях в Сети появились фото Дмитрия Тарасова в обществе блондинки, которую он одарил шикарным букетом роз.

Поклонники, общаясь с Боней, не смогли удержаться и поинтересовались, что она думает на этот счет. Виктория высказалась довольно категорично. Она полагает, что Анастасии придется терпеть измены мужа, если она хочет сохранить брак и быть рядом с ним.

По мнению бывшей участницы «Дома-2», неверность заложена в мужской природе, и это для них вполне нормально, однако женщины устроены по другому. И хотя Тарасов изменил, и об этом стало известно всем, беременной супруге ничего не остается, кроме как попросту смириться, ведь она сама выбрала такого мужчину.

«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены. Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет. Это только начало. Правда, дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать», — рассказала Боня.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Переход от курения к glo значительно
Дочь Элвиса Пресли нацелена отсудить 100 млн
Китайский Geely приобрел около 10% акций Daimler
Ученые: Цивилизация майя имела множество
Трамп признался, что прячет свою лысину под
Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную
Moon Express перенесла отправку модуля на Луну на
Ученые: С помощью ЭЭГ можно читать и
Пользователи Сети считают, что новый ухажер
Москва и Минск могут возобновить переговоры
Ученые: Магнитное поле Земли звенело при
Диджей Smash рассказал пользователям Сети, что
Новый японский препарат способен уничтожить любой
Audi A6 новой генерации показали на официальном
Ученые: Современная одежда наносит серьезный
Россия в 2017 году стала лидером по денежным
Джулия Робертс вместе со своим супругом села на
Бразилия допустила «Роснефть» к мартовским
Google принесла в смартфоны технологию
Норвежцы снова увидели появление НЛО в форме
Поклонники были озадачены новыми снимками Алексея
Эксперты рассказали, как выбрать коврик для
Николай Басков опубликовал в Instagram редкий
Подписчики заподозрили Екатерину Стриженову в
Ольга Серябкина рассказала поклонникам о начале
Зонд NASA Juno сделал впечатляющие редкие снимки
Таисия Повалий восхищает поклонников своей
Иосиф Пригожин порадовал поклонников
Пользователи решили, что Регина Тодоренко мечтает
Facebook заключила контракт с
Просмотреть все новости