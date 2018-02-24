Виктория Боня считает, что Анастасии Костенко придется смириться с изменами супруга, чтобы быть рядом с ним

«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены. Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет. Это только начало. Правда, дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать», — рассказала Боня.

Так например, знаменитая теледива Виктория Боня заявила, что дальше будет только хуже. Девушка считает, что супруге известного футболиста нужно смириться с любвиобильностью своего супруга.Как известно, на днях в Сети появились фото Дмитрия Тарасова в обществе блондинки, которую он одарил шикарным букетом роз.Поклонники, общаясь с Боней, не смогли удержаться и поинтересовались, что она думает на этот счет. Виктория высказалась довольно категорично. Она полагает, что Анастасии придется терпеть измены мужа, если она хочет сохранить брак и быть рядом с ним.По мнению бывшей участницы «Дома-2», неверность заложена в мужской природе, и это для них вполне нормально, однако женщины устроены по другому. И хотя Тарасов изменил, и об этом стало известно всем, беременной супруге ничего не остается, кроме как попросту смириться, ведь она сама выбрала такого мужчину.