Виктория Боня считает, что Анастасии Костенко придется смириться с изменами супруга, чтобы быть рядом с ним
Пользователи Сети с удовольствием обсуждают недавнюю измену Дмитрия Тарасова и с интересом выслушивают различные мнения на этот счет.
Так например, знаменитая теледива Виктория Боня заявила, что дальше будет только хуже. Девушка считает, что супруге известного футболиста нужно смириться с любвиобильностью своего супруга.
Как известно, на днях в Сети появились фото Дмитрия Тарасова в обществе блондинки, которую он одарил шикарным букетом роз.
Поклонники, общаясь с Боней, не смогли удержаться и поинтересовались, что она думает на этот счет. Виктория высказалась довольно категорично. Она полагает, что Анастасии придется терпеть измены мужа, если она хочет сохранить брак и быть рядом с ним.
По мнению бывшей участницы «Дома-2», неверность заложена в мужской природе, и это для них вполне нормально, однако женщины устроены по другому. И хотя Тарасов изменил, и об этом стало известно всем, беременной супруге ничего не остается, кроме как попросту смириться, ведь она сама выбрала такого мужчину.
Так например, знаменитая теледива Виктория Боня заявила, что дальше будет только хуже. Девушка считает, что супруге известного футболиста нужно смириться с любвиобильностью своего супруга.
Как известно, на днях в Сети появились фото Дмитрия Тарасова в обществе блондинки, которую он одарил шикарным букетом роз.
Поклонники, общаясь с Боней, не смогли удержаться и поинтересовались, что она думает на этот счет. Виктория высказалась довольно категорично. Она полагает, что Анастасии придется терпеть измены мужа, если она хочет сохранить брак и быть рядом с ним.
По мнению бывшей участницы «Дома-2», неверность заложена в мужской природе, и это для них вполне нормально, однако женщины устроены по другому. И хотя Тарасов изменил, и об этом стало известно всем, беременной супруге ничего не остается, кроме как попросту смириться, ведь она сама выбрала такого мужчину.
«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены. Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет. Это только начало. Правда, дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать», — рассказала Боня.