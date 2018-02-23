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Сергей Пынзарь изуродовал новой прической своего сына

Поклонники скандальной телестройки возмущены прической сына Сергея Пынзаря.

Сергей Пынзарь изуродовал новой прической своего сына

Свежая фотография мальчика с новой стрижкой стала причиной скандала в соцсети. Бывшая участница знаменитого телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге фото наследника после посещения парикмахерской.

По словам теледивы, на подстрижку сына повел папа. Фанатам не понравилось, какую прическу отец выбрал для Давида.

«Мой папа идиот», «Мохнатку какую-то сделали ребёнку», - высказались возмущенные пользователи соцсетей.

Сергей Пынзарь изуродовал новой прической своего сына
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:24
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