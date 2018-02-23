Сергей Пынзарь изуродовал новой прической своего сына
Поклонники скандальной телестройки возмущены прической сына Сергея Пынзаря.
Свежая фотография мальчика с новой стрижкой стала причиной скандала в соцсети. Бывшая участница знаменитого телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге фото наследника после посещения парикмахерской.
По словам теледивы, на подстрижку сына повел папа. Фанатам не понравилось, какую прическу отец выбрал для Давида.
Свежая фотография мальчика с новой стрижкой стала причиной скандала в соцсети. Бывшая участница знаменитого телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в своем микроблоге фото наследника после посещения парикмахерской.
По словам теледивы, на подстрижку сына повел папа. Фанатам не понравилось, какую прическу отец выбрал для Давида.
«Мой папа идиот», «Мохнатку какую-то сделали ребёнку», - высказались возмущенные пользователи соцсетей.