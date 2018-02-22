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Дети из Рязани посетят концерт Ольги Бузовой абсолютно бесплатно

Согласно концертному графику известной певицы, выступление в Рязани у Ольги Бузовой запланировано на 30 июня. Как стало известно, у детей в возрасте до 6 лет появится возможность посетить этот концерт совершенно бесплатно.

Невзирая на то, что сольный концерт певицы состоится в начале лета, продажа билетов на выступление артистки в Рязани уже стартовала. Так как огромную часть аудитории певицы составляют молодые люди до 30 лет, было решено - детям дошкольного возраста дать возможность попасть в зрительный зал абсолютно бесплатно, но только в сопровождении родителей.

Дети из Рязани посетят концерт Ольги Бузовой абсолютно бесплатно

Стоит заметить, что 300 билетов уже было продано и более 600 забронировано.

Сама артистка призналась, что готовит для поклонников множество сюрпризов. Ольга подарит счастливчикам, посетившим ее концерт, около 50 сольных пластинок со своими автографами. Какими еще сюрпризами порадует Бузова рязанцев, девушка рассказывать не стала, однако пообещала, что их будет много.

Этим летом теледиве предстоит отъездить очень плотный график гастрольных выступлений. Во второй половине года Ольга Бузова планирует концертами покорить Европу и США.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 18:17
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