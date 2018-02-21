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22-летний житель Архангельска без ноги стал спортивным экспертом «Дома-2»

Архангелогородец Сергей Кутовой, которому довелось в 17 лет лишиться ноги, а затем сняться в клипе Павла Воли, был приглашён На реалити-шоу «Дом-2». экспертом по мотивации и спорту. Об этом парень рассказал на своей страничке в Instagram.

В своем микроблоге Сергей сообщил, что на Поляне он вдохновил всех рассказом истории о своей жизни. После этого большинство сотрудников «Дома-2» и самих участников подошли к нему и пожали руку.

22-летний житель Архангельска без ноги стал спортивным экспертом «Дома-2»

Исходя со слов молодого человека, он два раза в неделю будет появляться на шоу. Впервые его смогут увидеть зрители 22 февраля в 23:00.

Представитель Сергея в свою очередь сообщил, что на проекте займет роль эксперта по мотивации и занятиям спортом. Люди не желают делать многих вещей, добавил мужчина, несмотря на то, что все конечности у них есть, в отличии от Сергея. Сам Сергей Кутовой в наше время уже старается заниматься видеоблогингом и развивает себя как коммерсанта.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:34
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