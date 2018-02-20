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Антон Гусев провел бизнес-встречу в холле отеля Киева

У сетевого бизнесмена Антона Гусева грандиозные планы создания бизнеса за пределами нашей страны. К примеру, в Украине.

Воспользовавшись тем, что его супруге Виктории Романец, как гражданке Украины нужно получить визу именно в американском посольстве находящемся в Киеве, Гусев составил ей компанию и решил провести рабочую встречу со своими будущими партнерами по сетевому маркетингу.

Антон Гусев провел бизнес-встречу в холле отеля Киева

«Мы на месте. Скоро увижу свою команду по Бизнесу здесь, и поработаем немного», - сообщил в своем микроблоге Антон.

Однако «ломать голову» с конференц-залом «великий» предприниматель не стал. Дорого, да и незачем, по всей видимости, рассудил Гусев и провел деловую встречу в холле отеля, в котором остановился со своей супругой.

Хейтеры тут же набросились на экс-участника телепроекта «Дом-2», который, по мнению антифанатов, вешает доверчивым гражданам «лапшу на уши».

Антон Гусев провел бизнес-встречу в холле отеля Киева

«Почему у вас встреча будет проходить в холле отеля? Ведь в Хилтоне есть конференц-зал можно там провести ее», «За конференц-зал нужно приличный бабосик выложить. А в холле, бесплатно. Так все бизнЭс мЭны сетевые делают», - смеются над Гусевым злопыхатели.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:45
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