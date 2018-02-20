Антон Гусев неосторожно ставит лайки другим девушкам

Казалось бы, что после такой напряженной ситуации Антону стоило бы быть осторожным, чтобы не потерять «руку, которая его кормит». Однако он, по всей видимости, любитель рисковать.Зная, как остро реагирует его возлюбленная на лайки поставленные Антоном другим девушкам, он по-прежнему оценивает фотографии спортивных и подтянутых красоток.К слову, сама Виктория таким дамочкам явно проигрывает и отчаянно редактирует свои снимки в фотошопе, дабы казаться более стройной.