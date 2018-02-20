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Антон Гусев неосторожно ставит лайки другим девушкам

Как стало недавно известно, бывшие участники скандальной телестройки «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец чуть не развелись.

Антон Гусев неосторожно ставит лайки другим девушкам

Казалось бы, что после такой напряженной ситуации Антону стоило бы быть осторожным, чтобы не потерять «руку, которая его кормит». Однако он, по всей видимости, любитель рисковать.

Антон Гусев неосторожно ставит лайки другим девушкам

Зная, как остро реагирует его возлюбленная на лайки поставленные Антоном другим девушкам, он по-прежнему оценивает фотографии спортивных и подтянутых красоток.

К слову, сама Виктория таким дамочкам явно проигрывает и отчаянно редактирует свои снимки в фотошопе, дабы казаться более стройной.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:40
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