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Саша Черно расплакалась из-за того, что Иосиф Оганесян не считает ее принцессой

Не так давно назад в периметр реалити-шоу «Дом-2» вернулся Иосиф Оганесян.

Молодой парень принял решение снова строить отношения с Сашей Черно, хотя недавно собирался полностью покинуть проект. Парочке удалось найти общий язык, пойдя друг другу на уступки, вот только надолго терпения возлюбленных не хватило.

Саша Черно расплакалась из-за того, что Иосиф Оганесян не считает ее принцессой

Исходя из анонса грядущего эфира на 20 февраля, Иосиф снова начал унижать и издеваться над своей избранницей. Девушка заплакала на лобном месте, хотя буквально три минуты назад готова была сама извиниться перед парнем. Оганесян не собирается признавать свою вину, что и вызвало у Саши слёзы.

Стоит заметить, что несколько дней назад во время примирения Александра ясно дала понять, что не будет терпеть издевательства Оганесяна. Девушка заявила, что ее молодой человек должен относиться к ней, как к принцессе.

Вот только всё вышло по-старому сценарию. Ведущий «Дома-2» Влад Кадони порекомендовал Иосифу признать свою вину и извиниться.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:05
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