Саша Черно расплакалась из-за того, что Иосиф Оганесян не считает ее принцессой

Молодой парень принял решение снова строить отношения с Сашей Черно, хотя недавно собирался полностью покинуть проект. Парочке удалось найти общий язык, пойдя друг другу на уступки, вот только надолго терпения возлюбленных не хватило.Исходя из анонса грядущего эфира на 20 февраля, Иосиф снова начал унижать и издеваться над своей избранницей. Девушка заплакала на лобном месте, хотя буквально три минуты назад готова была сама извиниться перед парнем. Оганесян не собирается признавать свою вину, что и вызвало у Саши слёзы.Стоит заметить, что несколько дней назад во время примирения Александра ясно дала понять, что не будет терпеть издевательства Оганесяна. Девушка заявила, что ее молодой человек должен относиться к ней, как к принцессе.Вот только всё вышло по-старому сценарию. Ведущий «Дома-2» Влад Кадони порекомендовал Иосифу признать свою вину и извиниться.