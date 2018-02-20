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Зрители считают, что успех Ольги Бузовой основан на принципе «будни сильной разведенки»

Многие полагают, что поклонницы Бузовой готовы буквально боготворить девушку, ведь для прекрасной половины человечества знаменитая телеведущая «Дома-2» является примером.

Брошенная известным супругом Дмитрием Тарасовым девушка не опустила руки, а собрала всю волю в кулак и добилась огромного успеха. Однако о том, что этот успех основан на бесконечных спекуляциях темой «будни сильной разведенки», фанаты Ольги предпочитают не вспоминать, считают хейтеры.

Зрители считают, что успех Ольги Бузовой основан на принципе «будни сильной разведенки»

Вокальные способности, достижения композиторов, текстовиков и клипмейкеров в этом случае не играют никакой роли, ведь если бы даже Ольга попросту стояла на фоне белой стены и просто поносила своего экс-мужа, было бы даже честнее.

Некоторые пользователи Сети, даже планируют попросить сбежавшего Дмитрия Тарасова вернуться к Ольге, чтобы остановить «творческий» поток его бывшей возлюбленной, ведь должен же российский футболист хоть раз в жизни сделать что-то полезное для общества.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:58
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