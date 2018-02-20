Зрители считают, что успех Ольги Бузовой основан на принципе «будни сильной разведенки»

Брошенная известным супругом Дмитрием Тарасовым девушка не опустила руки, а собрала всю волю в кулак и добилась огромного успеха. Однако о том, что этот успех основан на бесконечных спекуляциях темой «будни сильной разведенки», фанаты Ольги предпочитают не вспоминать, считают хейтеры.Вокальные способности, достижения композиторов, текстовиков и клипмейкеров в этом случае не играют никакой роли, ведь если бы даже Ольга попросту стояла на фоне белой стены и просто поносила своего экс-мужа, было бы даже честнее.Некоторые пользователи Сети, даже планируют попросить сбежавшего Дмитрия Тарасова вернуться к Ольге, чтобы остановить «творческий» поток его бывшей возлюбленной, ведь должен же российский футболист хоть раз в жизни сделать что-то полезное для общества.