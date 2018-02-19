Бывший супруг Ксении Бородиной изменял ей с Анной Калашниковой

Не так давно на проект пожаловал бывший супруг Ксении Бородиной Михаил Терехин. Мужчина считает, что сын Анны Калашниковой является его ребенком.Как стало известно, Михаил, находясь в отношениях с Ксенией Бородиной, встречался с Анной, и между молодыми людьми произошел интим, причем в первый же вечер их знакомства.После этого Калашникова, намереваясь «отбить» Терехина у Ксении, стала слать ей сообщения с угрозами. Стоит отметить, что мужчина этого не подтвердил, однако и не стал отрицать, а Анна в свою очередь попыталась доказать, что никаких угроз не было.К слову, экспертиза ДНК показала, что сын Калашниковой никакого отношения к Михаилу не имеет.