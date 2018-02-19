Бывший супруг Ксении Бородиной изменял ей с Анной Калашниковой
По правилам передачи «На самом деле» приглашенные гости проходят проверку на детекторе лжи, отвечая на разные вопросы.
Не так давно на проект пожаловал бывший супруг Ксении Бородиной Михаил Терехин. Мужчина считает, что сын Анны Калашниковой является его ребенком.
Как стало известно, Михаил, находясь в отношениях с Ксенией Бородиной, встречался с Анной, и между молодыми людьми произошел интим, причем в первый же вечер их знакомства.
После этого Калашникова, намереваясь «отбить» Терехина у Ксении, стала слать ей сообщения с угрозами. Стоит отметить, что мужчина этого не подтвердил, однако и не стал отрицать, а Анна в свою очередь попыталась доказать, что никаких угроз не было.
К слову, экспертиза ДНК показала, что сын Калашниковой никакого отношения к Михаилу не имеет.
Не так давно на проект пожаловал бывший супруг Ксении Бородиной Михаил Терехин. Мужчина считает, что сын Анны Калашниковой является его ребенком.
Как стало известно, Михаил, находясь в отношениях с Ксенией Бородиной, встречался с Анной, и между молодыми людьми произошел интим, причем в первый же вечер их знакомства.
После этого Калашникова, намереваясь «отбить» Терехина у Ксении, стала слать ей сообщения с угрозами. Стоит отметить, что мужчина этого не подтвердил, однако и не стал отрицать, а Анна в свою очередь попыталась доказать, что никаких угроз не было.
К слову, экспертиза ДНК показала, что сын Калашниковой никакого отношения к Михаилу не имеет.