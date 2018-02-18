Владимир Соловьев сказал, что на смену Ольге Бузовой идет настоящая теледива

Мужчина заявил, что знаменитой певице и телеведущей «Дома-2» Ольге Бузовой стоит опасаться конкуренции в лице радиоведущей Анны Шафран. В самом начале видео Владимир Соловьев сообщил, что он и его подопечная уже открыты для коммерческих предложений.Затем в кадре появляется сама Анна Шафран и начинает исполнять довольно странные танец и песню. Стоит отметить, что поклонники микроблога Владимира Соловьева написали множество восторженных комментариев под его забавным видео.