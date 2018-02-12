Ольга Бузова матерится на своем концерте

Поведение девушки на сцене трудно назвать нормальным, а тем временем в Сети активно обсуждается очередной концерт Бузовой.Несмотря на уже привычные для поклонников облизывания микрофона, Ольга решила добавить новую «фишку». Певица не смогла подобрать слов и, дабы передать свои эмоции и чувства - выразилась матом.В социальных сетях фанаты сделали вывод, что артистка все-таки принимает определенные вещества. Именно так, по мнению некоторых пользователей Сети, можно объяснить довольно странное ее поведение.По культурным соображениям мы не публикуем видеоролик снятый на концерте Ольги Бузовой, на котором певица выражается матом.