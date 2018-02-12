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Ольга Бузова матерится на своем концерте

Поклонники знаменитой певицы Ольги Бузовой уже давно начали сомневаться в адекватности своей любимицы.

Поведение девушки на сцене трудно назвать нормальным, а тем временем в Сети активно обсуждается очередной концерт Бузовой.

Ольга Бузова матерится на своем концерте

Несмотря на уже привычные для поклонников облизывания микрофона, Ольга решила добавить новую «фишку». Певица не смогла подобрать слов и, дабы передать свои эмоции и чувства - выразилась матом.

В социальных сетях фанаты сделали вывод, что артистка все-таки принимает определенные вещества. Именно так, по мнению некоторых пользователей Сети, можно объяснить довольно странное ее поведение.

По культурным соображениям мы не публикуем видеоролик снятый на концерте Ольги Бузовой, на котором певица выражается матом.
dzen / Россия
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:49
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