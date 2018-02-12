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Сестра Ольги Бузовой в своих магазинах дарит всем красоту и хорошее настроение

В Instagram Анны Бузовой появился снимок, сделанный в одном из ее магазинов.

В комментарии к фото сестра знаменитой ведущей и певицы Ольги Бузовой отметила, что она вместе с коллегами дарит красоту и хорошее настроение.

Сестра Ольги Бузовой в своих магазинах дарит всем красоту и хорошее настроение

Фотография запечатлела Анну и ее сотрудников с розами в руках.

На заднем фоне снимка видна большое изображение самой владелицы магазина и ее звездной сестры. Фото сестер был сделано давно, так как Ольга на нем еще блондинка.

Наряду с хорошим настроением и улыбками, Анна и ее коллеги дарили своим клиентам подарки. Помимо этого Анна Бузова написала, что ей отрадно видеть на лицах покупателей улыбки и в конце владелица Bijoux Room поблагодарила всех за поддержку и выбор ее магазина.
За первые три минуты публикации в Сети. фотография улыбающейся компании набрала свыше двух тысяч «лайков» и приятных комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:47
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