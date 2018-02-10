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Фанаты уверены, что Виктория Лопырева готова стать мамой

Модель Виктория Лопырева недеавно оставила неоднозначный комментарий под одной из последних фотографий на своей странице в социальных сетях, чем вызвала подозрения поклонников о том, что готова к материнству.

Лопырева встречается с певцом Николаем Басковым, однако их отношения все еще не стали официальными. Пара перенесла бракосочетание на неопределенное время, поэтому фанатам остается лишь строить предположения, когда же именно звезды поженятся.
Фанаты уверены, что Виктория Лопырева готова стать мамой

Недавно Виктория опубликовала фото, комментарий к которой вызвал достаточно неожиданные подозрения. Модель написала: «Тебе идут мои феромоны».

Фанаты, внимательно изучив определение слова «феромоны» тут же решили, что Лопырева готова выполнить одну из основных функций женщины – продолжение рода.
Фанаты уверены, что Виктория Лопырева готова стать мамой

Следует отметить, что данные домыслы вызвали смех у большей части пользователей, так как вряд ли звезда стала бы так загадочно намекать на то, что хочет стать мамой.

Однако преданные фанаты настаивают, что Виктория таким способом решила оставить тонкий намек Баскову, чтобы тот начал активные действия. Правда, пока Николай никак не отреагировал на данную публикацию.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 20:33
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