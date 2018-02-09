Ольге Бузовой совершенно за себя не стыдно

«Пусть будет стыдно тем, кто пускает сплетни про меня в социальных сетях, фотошопит мои фотографии, снимает меня исподтишка, постоянно взламывает мой телефон и публикует мои снимки», - рассказала знаменитость в своем микроблоге.

Тем не менее, в одном из своих последних интервью глянцевому изданию теледива призналась, что ей абсолютно не стыдно за свои действия и поступки. Помимо всего, Ольга подчеркнула, что стыдно должно быть лишь тем, кто распространяет в Сети всякие гадости о ней.