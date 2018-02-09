Обновленная Саша черно придет выигрывать свадебный миллион
Многие начали забывать про главную дебоширку «Дома-2» Александру Черно.
Некоторые поклонники скандальной телестройки уверены, что пока никто не вопринимает Александру, как одну из фавориток свадебного конкурса, девушка под предлогом лечения глаз в столице, активно работает над собой, а именно - пытается похудеть.
Проектные пары ссорятся, отказываются от проверки на детекторе лжи, распадаются, а Саша, тем временем попросту выжидает своего часа. И в скором времени будет явление обновленной Черно. На поляне появится красивая, стройная, в шикарном вечернем платье девушка, подозревают некоторые.
И пока зрители наблюдают отвлекающий маневр руководства с потасовками на Сейшелах, прыжками Гобозова от Кати к Иване, противостоянием Яббарова с Дмитриенко, готовится что-то грандиозное.
Стоит отметить, что некоторые поклонники телепроекта на самом деле думают, что организаторы применили отвлекающий маневр, чтобы даровать зрителю новую Сашу Черно версия 2.0, действительно способную выйграть свадебный конкурс.
Некоторые поклонники скандальной телестройки уверены, что пока никто не вопринимает Александру, как одну из фавориток свадебного конкурса, девушка под предлогом лечения глаз в столице, активно работает над собой, а именно - пытается похудеть.
Проектные пары ссорятся, отказываются от проверки на детекторе лжи, распадаются, а Саша, тем временем попросту выжидает своего часа. И в скором времени будет явление обновленной Черно. На поляне появится красивая, стройная, в шикарном вечернем платье девушка, подозревают некоторые.
И пока зрители наблюдают отвлекающий маневр руководства с потасовками на Сейшелах, прыжками Гобозова от Кати к Иване, противостоянием Яббарова с Дмитриенко, готовится что-то грандиозное.
Стоит отметить, что некоторые поклонники телепроекта на самом деле думают, что организаторы применили отвлекающий маневр, чтобы даровать зрителю новую Сашу Черно версия 2.0, действительно способную выйграть свадебный конкурс.