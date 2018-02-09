Обновленная Саша черно придет выигрывать свадебный миллион

Некоторые поклонники скандальной телестройки уверены, что пока никто не вопринимает Александру, как одну из фавориток свадебного конкурса, девушка под предлогом лечения глаз в столице, активно работает над собой, а именно - пытается похудеть.Проектные пары ссорятся, отказываются от проверки на детекторе лжи, распадаются, а Саша, тем временем попросту выжидает своего часа. И в скором времени будет явление обновленной Черно. На поляне появится красивая, стройная, в шикарном вечернем платье девушка, подозревают некоторые.И пока зрители наблюдают отвлекающий маневр руководства с потасовками на Сейшелах, прыжками Гобозова от Кати к Иване, противостоянием Яббарова с Дмитриенко, готовится что-то грандиозное.Стоит отметить, что некоторые поклонники телепроекта на самом деле думают, что организаторы применили отвлекающий маневр, чтобы даровать зрителю новую Сашу Черно версия 2.0, действительно способную выйграть свадебный конкурс.