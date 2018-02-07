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В «Доме-2» подрались Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко
На прошедшем недавно голосовании стало известно, что Илья Яббаров получил возможность остаться в числе участников реалити-шоу «Дом-2».

Молодой человек получил спасение от Виталия Малышева, который отправился в свободное плавание осуществлять мечты за периметром проекта. Яббаров невероятно обрадовался такому шансу дальше проявлять себя и уже начал чувствовать себя очень уверено.

В «Доме-2» подрались Илья Яббаров и Дмитрий Дмитренко

Исходя из анонса эфира на 7 февраля, Илья решил отчитать самого слабого участника – Дмитрия Дмитренко. Разгоряченный Яббаров припомнил, что год назад Дмитрий высказался из-за его измены, а сейчас напоролся на это сам.

В результате словесной склоки парни перешли к рукоприкладству, которое попытались разнять другие участники. К слову, кто-то из коллектива подметил, что Илья и Дима вовсе не дерутся, а просто обнимаются.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:34
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