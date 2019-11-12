Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина соскучилась по мужу

Пейзажи сказочной Швейцарии просто потрясли Ксению Бородину. Свой отпуск там она провела вместе с Теоной и Марусей. Больше всего звезде понравился бассейн, который находится на открытом воздухе с подогреваемой водой.Ксения Бородина отметила, что виды там просто бомбические и создается ощущение, что очутился внутри какой-то картины.Осталась в восторге ведущая телестройки Ксения Бородина и от СПА-комплекса. По ее словам, на улице был настоящий мороз, а она вместе с детьми купалась абсолютно спокойно. Понравился такой отдых и детям Бородиной. Сама же Ксения подчеркнула, что место очень романтичное, и в следующий раз на отдых она отправится исключительно с супругом.