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Александр Серов подал заявление в Следственный комитет на Дарью Друзьяк

Александр Серов в студии шоу «Пусть говорят» сообщил, что подал иск в Следственный комитет на беременную экс-участницу «Дома-2» - Дарью Друзьяк. Певец обвиняет девушку в клевете и в воровстве.

Александр Серов подал заявление в Следственный комитет на Дарью Друзьяк


Ранее Дарья Друзьяк заявляла, что во время совместного проживания с Александром Серовым он ее насиловал и избивал. Позже звезда телестройки сообщила, что беременна от артиста. Певец не скрывает, что у него с моделью были интимные отношения, однако отрицает все ее обвинения. В студии телешоу «Пусть говорят» артист сообщил, что подал на девушку заявление в СК РФ, так как она его опозорила на всю страну. Исполнитель песен хочет, чтобы Дарья Друзьяк ответила за клевету. Выяснилось, что артист подозревает бывшую участницу «Дома-2» в воровстве. По словам Александра Серова, в его квартире, где жила девушка, хранилось 320 тысяч рублей, которые он отложил на случай недуга. В итоге деньги пропали.

Александр Серов подал заявление в Следственный комитет на Дарью Друзьяк


Певец сообщил, что в этой квартире убирает домохозяйка, однако она работает у артиста 5 лет, и за все годы никаких прецедентов со стороны женщины не было. При этом у Дарьи Друзьяк есть судимость за воровство, на этом основании знаменитость подозревает, что она взяла его деньги. Александр Серов также не верит, что его экс-возлюбленная беременна именно от него.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:11

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