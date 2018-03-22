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«Легенда о Красном драконе»

Исторический боевик «Легенда о Красном драконе» с удовольствием будет смотреть каждый, кто любит и ценит качественно снятое гонконгское кино. Восточные боевые искусства в картине тесно переплетены с увлекательными приключениями, драматическими мотивами и комедийными элементами, что делает фильм невероятно ярким, динамичным и завораживающим.

Лента 1994 г. уводит зрителя в невероятную приключенческую историю, полную неожиданных поворотов и эффектных сцен сражений. От банальных мордобойных картин фильм отличает не только остросюжетность, но и блестяще подобранный актерский состав. Главную роль в фильме исполнил талантливый и интересный актер Джет Ли, а Чингми Яу и Динни Йип создали выразительные женские образы.
«Легенда о Красном драконе»

Приключенческая история разворачивается вокруг благородного и мужественного воина Квуна, чья жена погибает вместе с другими жителями деревни от рук войска жестокого и злобного властелина. Квуну удается сохранить жизнь своему сыну, и они вдвоем отправляются в далекое путешествие, движимые желанием найти убийц и отомстить. На пути к своей цели воину предстоит стать участником невероятных событий: попасть в город призраков, встретить свою любовь в лице королевы боевых искусств и спасти от правительственных боевиков пятеро отличных мальчишек, имеющих на своей спине вытатуированную карту тайных сокровищ.

Великолепную атмосферу фильма создают необычайные трюки умело владеющих боевым искусством персонажей. Чего стоят только сногсшибательные «парящие» поединки в воздухе! Кстати, дети, на долю которых выпадает чуть ли ни большая часть сражений, исполняют свои роли достаточно серьезно и боевыми навыками мало в чем уступают взрослым. Особенно впечатляет Миу Тсе, сыгравший сына главного героя, — его бойцовские приемы потрясают, несмотря на то, что в кинокартине мальчику всего десять лет.

Благодаря изумительной игре актеров и массе боевых спецэффектов, фильм получился зрелищным и интересным. Он легко смотрится и заставляет сопереживать героям, плача и смеясь вместе с ними, но при этом никогда не сомневаясь, что в конце добро обязательно победит зло.
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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 17:11
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