АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Ходимость восстановленных шин KAMARETREAD приятно удивит автовладельцев

Рустем Мухлисов, и.о. генерального директора ООО «КаМаРетрэд», рассказал, как сэкономить на шинах и о тренде продления срока их эксплуатации. Как отметил спикер, В Европе давно и с успехом пользуются восстановленными шинами, понимая все их достоинства: стоимость для производителя и конечного потребителя, ресурсные возможности, влияние на экологию. В нашей стране рынок восстановления только формируется.
Ходимость восстановленных шин KAMARETREAD приятно удивит автовладельцев

«Первые восстановленные шины KAMARETREAD были переданы владельцу в апреле 2015 года, и этому событию предшествовала огромная работа по запуску проекта. В России на тот момент не было прецедентов в организации столь масштабного бизнеса по производству подобной продукции», – рассказал Рустем Мухлисов.

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES при разработке проекта завода ООО «КаМаРетрэд» обратился к мировой экспертизе. Предприятие стало результатом совместной работы с лидером в сфере разработок технологий восстановления и переработки шин, итальянской компанией Marangoni S.p.A. Строительство завода ООО «КаМаРетрэд» стало завершающим циклом программы ПАО «Татнефть» по развитию нового класса грузовых ЦМК шин линеек KAMA и KAMA PRO, а также сопутствующих сервисов.

В среднем новая шина имеет ресурс 250-300 тыс. км. Ходимость ЦМК шин КАМА с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора увеличивается до 700 тыс. км. Стоимость одного километра пробега снижается до 5 копеек. При этом затраты автопредприятия или владельца транспортного средства на восстановление каркасов будут на 40%-50% ниже, чем на покупку новых шин. Срок службы продукции бренда можно увеличить без потери качества и повысить эффективность всего предприятия, снизив эксплуатационные расходы.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kamaretread-budushchee-za-tekhnologiyami-vosstanovleniya



+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Роман Сегодня, 15:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной…
Наталья Водянова рассказала о борьбе с "зависимостью" от…
В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким…
Исследователи обнаружили на Марсе статую древнегреческого бога Солнца…
Роза Сябитова: «Не спешите «закладывать свое тело» за пару дорогих…
«Я вымолила»: Супруга Виталия Калоева рассказала о рождении долгожданных…
Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы…
Главный уролог Москвы дал рекомендации по сохранению мужского…
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS…
В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта…
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена…
Врачи: Боль в плече может быть связана с опасной…
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Эксперты напомнили российским водителям правила эксплуатации авто на газу в зимний…
Роза Сябитова считает тревожным сигналом требование мужчины ни с кем не…
Юлия Ковальчук пообещала «разорвать» обидчиков ради своей…
Специалисты назвали распространенные мифы о холестерине и…
Игорь Верник опроверг сообщения о своей…
Хороший знак: Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в…
Эксперты назвали 10 простых способов оздоровить…
Тимати и Анастасия Решетова впервые вышли в свет после рождения…
Станислав Садальский: "Дед Мороз скоро мутирует во что-то более…
Сеть восхитилась шикарным обликом тюнингового УАЗ…
Бойфренд Анны Седоковой Янис Тимма провел время с ее…
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов…
Анфиса Чехова назвала мать Наталью и сына Соломона "дозой безусловной…
В Red Dead Redemption 2 обнаружен древний пещерный…
Психологи назвали способы облегчить…
Меган Маркл подала судебный иск на британскую…
Американские эксперты оценили российский ответ на американский…
Эксперты дали советы о методе езды для уменьшения сколов на кузове…
"Ощущение удара под дых": Симона Юнусова о взаимоотношениях детей и супругов в…
Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020…
Компания SAIC представила новый кроссовер Baojun…
Просмотреть все новости