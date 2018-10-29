KAMA TYRES модели шин Viatti на автобусном салоне Busworld Russia





«По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» только рынок новых автобусов в 2017 году вырос на 13%. Поэтому от мероприятия мы ожидаем повышенный интерес к нашей продукции, прирост и расширение клиентской базы. Ведь мы предлагаем не только качественные и надежные шины по доступной стоимости, но и услуги по их восстановлению, позволяющие оптимизировать расходы автопредприятия», — отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».В мероприятии приняли участие более 3 500 посетителей – специалистов. Гости экспозиции KAMA TYRES познакомились с обновленной линейкой зимних шин Viatti с повышенной проходимостью. Ошипованные Viatti Vettore Inverno для легкого коммерческого транспорта при эксплуатации по городу или междугородним трассам обеспечивают хорошее сцепление как на льду, так и при движении по снегу за счет часто расположенных ламелей по всей ширине протектора, а также повышенной эластичности шашек и 14-ти рядной схеме размещения шипов. Даже нагруженный автомобиль отлично справляется с суровыми зимними условиями, благодаря технологии SnowDrive, по которой просчитаны и сконструированы специальные углубления в плечевых шашках.Также шинным комплексом были представлены ЦМК шины с посадочным диаметром от 17,5 до 22,5 дюймов, предназначенные для комплектации разных классов автобусов — от малой вместимости до туристических: КАМА NR-201, КАМА NF-201, КАМА NR-202 и шины КАМА NU-301. Благодаря двум циклам восстановления, высокой прочности и топливной экономичности, ЦМК шин КАМА дают возможность увеличения ходимости до 700 000 км. Самостоятельно рассчитать выгоду применения ЦМК шин КАМА в зависимости от характеристик автопарка предприятия можно воспользовавшись специальным сервисом по оценке эффективности на сайте www.td-kama.com/ru.Busworld — крупнейшая в мире B2B выставка индустрии автобусов, демонстрирующая различные виды автобусов (городские, туристические, микроавтобусы), а также автобусные компоненты и сопутствующие товары, и услуги. Впервые Busworld состоялся в 1971 году в городе Кортрейк (Бельгия). С 2001 выставка Busworld вышла за пределы Европы и стала проводиться также в Турции, Индии, Латинской Америке, Индонезии и в России.– шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.