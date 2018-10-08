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Модели шинного бренда Viatti получили награды конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Организаторы конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2018 года подвели итоги и огласили победителей. Продукция шинного комплекса KAMA TYRES стала лауреатом и дипломантом в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Награды получили несколько моделей шинных брендов Viatti и КАМА.

Республиканский конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проходит каждый год в рамках программы «100 лучших товаров России». Республика Татарстан среди других субъектов Российской Федерации занимает ведущее положение в реализации. В 2018 году организаторы рассмотрели 451 заявку от 205 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов республики.
Модели шинного бренда Viatti получили награды конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Лауреатами конкурса стали модели Viatti Brina Nordico V-522 типоразмера 195/65 R15, ЦМК шины 12.00 R24 КАМА NR 701 и 215/75 R17,5 КАМА NR 201. Также в списке оказались грузовые комбинированные 12.00 R18 КАМА НК-431.

Зимние легковые Viatti Brina Nordico V-522 являются оптимальным выбором для использования в условиях русской зимы. Они сочетают в себе элементы шипованной и фрикционной шины и сохраняют свои свойства как при сильных морозах, так и при плюсовой температуре. Шины обеспечивают хорошее сцепление на льду и при движении по снегу благодаря асимметричному рисунку протектора с дополнительным рядом шипов по краям.

Для грузовиков и автомобилей повышенной грузоподъёмности разработаны ЦМК шины КАМА NR 701. Они обладают способностью адаптироваться к дорожному полотну и предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –45°С до +55°С.
Для установки на ведущую ось автомобиля, езды по асфальтовому покрытию, пересечённой местности и грунтовым дорогам сконструирована ЦМК шина КАМА NR 201. Оригинальный дизайн протектора обеспечивает отличные показатели сцепления на сухой и на мокрой дороге.

Для передвижения в условиях бездорожья и на мягких грунтах предназначены грузовые комбинированные КАМА НК-431. Благодаря рисунку протектора они отличаются хорошей самоочищаемостью. Помимо этого, конструкция шины, регулируемое давление и направленный рисунок протектора повышенной проходимости обеспечивают проходимость в различных дорожных условиях.

Нешипованные зимние шины 195/65R15 Viatti Brina V-521 стали дипломантом I степени. Расположение шашек выполнено со сдвигом относительно друг друга в продольном направлении. Это способствует максимальному уменьшению уровня шума. Хорошие сцепные свойства шины при движении в повороте обеспечивает асимметричный рисунок протектора. А повышение курсовой устойчивости автомобиля - поперечно-продольные канавки, которые имеют точно рассчитанные углы наклона относительно направления движения.

«Получение данных наград только подтверждает высокое качество продукции KAMA TYRES. Сегодня компания производит надёжные шины для всех видов автомобильного транспорта. Наша продукция пользуется спросом и доверием не только простых автовладельцев, профессиональных водителей, спортсменов, но и мировых автоконцернов», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.


 
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Добавил: Роман Сегодня, 15:06

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