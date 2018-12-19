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В небе над Бразилией замечена таинственная белая аномалия

В небе над Бразилией одним из местных жителей была замечена таинственная белая аномалия. Очевидец успел снять непонятный объект на камеру и опубликовал данные кадры в Сети.

В небе над Бразилией замечена таинственная белая аномалия

Житель Бразилии рассказал, что вышел прогуляться и заметил в чистом небе некий объект, который показался ему весьма необычным. Мужчина не растерялся и снял таинственную аномалию на видео. Данные кадры он опубликовал в Сети, на них хорошо видно некий объект, которые весьма похож на облако в форме медузы. Сам очевидец точно не может сказать, что это был за НЛО.


Пользователи Сети, которые уже успели просмотреть видео, тоже высказали свое мнение. Некоторые уверены, что это было НЛО, которое замаскировалось под облако и парило в небе. Другие считает, что аномалия на видео - это душа, летящая по направлению к небу. Также есть мнение, что это был ангел или некая другая сущность. Сейчас видео с таинственной белой аномалией активно распространяется в Интернете и мнений о том, что это такое, становится все больше.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:44

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