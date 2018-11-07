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В Индии сняли на видео двойное Солнце

Жители штата Западная Бенгалия в Индии увидели редкое оптическое явление - двойное Солнце. Люди увидели в небе не одно, а два светила.

В Индии сняли на видео двойное Солнце

По словам очевидцев, одно из них было крупным и очень ярким, а второе — более мелким и тусклым. Свидетель аномалии снял его на видео и опубликовал в Сети. Пользователи в комментариях начали писать, что это может быть загадочная планета Нибиру, огромный корабль инопланетян, астероид или оптический феномен. Скептики же говорили, что это Луна или блик в стеклопакете.


Ученые отмечают, что двойное Солнце является хоть и редким, но не уникальным явлением. Причины подобной оптической иллюзии названы не были, что позволило любителям мистификаций и дальше выдвигать самые немыслимые гипотезы.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:30

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