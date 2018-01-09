Эксперты обнаружили в долине Марафона на Марсе НЛО, который напоминает осьминога
На снимке, который был выполнен марсоходом Opportunity, паранормальщики заметили необычный артефакт. В долине Марафона, которая находится на незначительном спуске западной оправы кратера Индевор, располагается необычное сооружение, которое очень сильно напоминает осьминога.
Находка, найденная на Марсе, кажется инородной на холме и может иметь искусственное возникновение. Она имеет обтекаемую поверхность в отличие от шершавых булыжников, которые разбросаны кругом. Можно предположить, что это звездолет инопланетян, который по своей форме очень похож на осьминога. Тем не менее, он не выглядит как единое целое и скорей всего летающий объект потерпел аварию, сообщает ToDay News Ufa
Хочется добавить, что долина Марафона притягивает научных сотрудников. Спутники выявили в этой местности глинистые ископаемые, что дает возможность ученым предполагать, что там под слоем земли может находиться вода или, по крайней мере, она была там ранее. В связи с этим долина является перспективной в исследованиях.
Находка, найденная на Марсе, кажется инородной на холме и может иметь искусственное возникновение. Она имеет обтекаемую поверхность в отличие от шершавых булыжников, которые разбросаны кругом. Можно предположить, что это звездолет инопланетян, который по своей форме очень похож на осьминога. Тем не менее, он не выглядит как единое целое и скорей всего летающий объект потерпел аварию, сообщает ToDay News Ufa
Хочется добавить, что долина Марафона притягивает научных сотрудников. Спутники выявили в этой местности глинистые ископаемые, что дает возможность ученым предполагать, что там под слоем земли может находиться вода или, по крайней мере, она была там ранее. В связи с этим долина является перспективной в исследованиях.