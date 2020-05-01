Как выбрать SSL-сертификат для своего сайта
В интернете существует более 150 вариантов SSL-сертификатов, и все они между собой похожи. У них есть своя система шифрования, https-соединение, поддержка основных браузеров, отображение зеленого значка рядом с названием сайта, возможность быстрого выпуска и многие другие технические тонкости. Для обычного пользователя, который только недавно столкнулся с таким понятием, сложно выбрать SSL для своего проекта, а уж если посмотреть на минимальные и максимальные ценники, то и вовсе не понимаешь, почему такая большая разница?
Все дело в типе сертификата, ведь их существует три варианта, и каждый имеет свои отличительные особенности и технические характеристики. При этом все эти варианты выпускаются сотнями компаний по всему миру, и каждая из них выставляет свой ценник на услуги, поэтому и такой большой разброс.
Так как сервисов много, где можно купить SSL для сайта, пользователю трудно определиться с выбором. Но есть одна закономерность: практически все хостинги, где предоставляется такая услуга, являются посредниками аттестованных организаций, занимающихся контролем и выдачей SSL, поэтому здесь можно выбирать по ценнику и доверию к самому хостингу.
Другое дело – это выбор самого сертификата. Ведь организаций по выдаче несколько сотен, и каждая из них предлагает свою стоимость. Если у вас крупная компания, то лучше всего приобретать сертификат с привязкой к компании, но это при условии того, что вы ведете какую-то деятельность в интернете (продажа товаров, например). Если же у вас просто сайт используется как лицо компании и не более, то можно выбрать вариант с привязкой к домену. Обычным же пользователям хватит Domain Validation (первого типа), если никакой продажи не ведется через сайт или она сравнительно небольшая по показателям.
Все дело в типе сертификата, ведь их существует три варианта, и каждый имеет свои отличительные особенности и технические характеристики. При этом все эти варианты выпускаются сотнями компаний по всему миру, и каждая из них выставляет свой ценник на услуги, поэтому и такой большой разброс.
Всего на данный момент существует три типа, ориентированные на разный сегмент пользователей или организаций:
Типы SSL-сертификатов
- DV – Domain Validation (сертификат с проверкой доменов). В основном подходит частым лицам и ИП. Чаще всего используется обычными пользователями и востребован в сети. Понятное дело, что такие варианты и стоят дешевле остальных;
- OV – Organization Validation (сертификат, показывающий проверку организации). SSL для организаций, осуществляющий проверку через специализированные сервисы, а также подтверждающий официальное владение доменным именем. Если нажать на значок в адресной строке, появится информация об организации;
- EV – Extended Validation (сертификат предназначен для расширенной проверки деятельности компании, а также право собственности на доменное имя). Основные отличия от остальных – наименование организации в зеленой иконке https-соединения. Является самым дорогим среди остальных типов сертификатов и предназначен для крупных онлайн-магазинов, банков и прочих важных структур.
Где купить SSL-сертификат для сайта
Так как сервисов много, где можно купить SSL для сайта, пользователю трудно определиться с выбором. Но есть одна закономерность: практически все хостинги, где предоставляется такая услуга, являются посредниками аттестованных организаций, занимающихся контролем и выдачей SSL, поэтому здесь можно выбирать по ценнику и доверию к самому хостингу.
Другое дело – это выбор самого сертификата. Ведь организаций по выдаче несколько сотен, и каждая из них предлагает свою стоимость. Если у вас крупная компания, то лучше всего приобретать сертификат с привязкой к компании, но это при условии того, что вы ведете какую-то деятельность в интернете (продажа товаров, например). Если же у вас просто сайт используется как лицо компании и не более, то можно выбрать вариант с привязкой к домену. Обычным же пользователям хватит Domain Validation (первого типа), если никакой продажи не ведется через сайт или она сравнительно небольшая по показателям.
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 11:25