АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Как выбрать SSL-сертификат для своего сайта

В интернете существует более 150 вариантов SSL-сертификатов, и все они между собой похожи. У них есть своя система шифрования, https-соединение, поддержка основных браузеров, отображение зеленого значка рядом с названием сайта, возможность быстрого выпуска и многие другие технические тонкости. Для обычного пользователя, который только недавно столкнулся с таким понятием, сложно выбрать SSL для своего проекта, а уж если посмотреть на минимальные и максимальные ценники, то и вовсе не понимаешь, почему такая большая разница?
Как выбрать SSL-сертификат для своего сайта

Все дело в типе сертификата, ведь их существует три варианта, и каждый имеет свои отличительные особенности и технические характеристики. При этом все эти варианты выпускаются сотнями компаний по всему миру, и каждая из них выставляет свой ценник на услуги, поэтому и такой большой разброс.

Типы SSL-сертификатов


Всего на данный момент существует три типа, ориентированные на разный сегмент пользователей или организаций:

  • DV – Domain Validation (сертификат с проверкой доменов). В основном подходит частым лицам и ИП. Чаще всего используется обычными пользователями и востребован в сети. Понятное дело, что такие варианты и стоят дешевле остальных;
  • OV – Organization Validation (сертификат, показывающий проверку организации). SSL для организаций, осуществляющий проверку через специализированные сервисы, а также подтверждающий официальное владение доменным именем. Если нажать на значок в адресной строке, появится информация об организации;
  • EV – Extended Validation (сертификат предназначен для расширенной проверки деятельности компании, а также право собственности на доменное имя). Основные отличия от остальных – наименование организации в зеленой иконке https-соединения. Является самым дорогим среди остальных типов сертификатов и предназначен для крупных онлайн-магазинов, банков и прочих важных структур.


Где купить SSL-сертификат для сайта


Так как сервисов много, где можно купить SSL для сайта, пользователю трудно определиться с выбором. Но есть одна закономерность: практически все хостинги, где предоставляется такая услуга, являются посредниками аттестованных организаций, занимающихся контролем и выдачей SSL, поэтому здесь можно выбирать по ценнику и доверию к самому хостингу.

Другое дело – это выбор самого сертификата. Ведь организаций по выдаче несколько сотен, и каждая из них предлагает свою стоимость. Если у вас крупная компания, то лучше всего приобретать сертификат с привязкой к компании, но это при условии того, что вы ведете какую-то деятельность в интернете (продажа товаров, например). Если же у вас просто сайт используется как лицо компании и не более, то можно выбрать вариант с привязкой к домену. Обычным же пользователям хватит Domain Validation (первого типа), если никакой продажи не ведется через сайт или она сравнительно небольшая по показателям.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Гор о выписке Надежды Бабкиной: «Вернулась домой…
Тысяча игроков прошла через «ужас»: В сложном шутере GTFO открылись две новые…
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина из-за оскорбившего ее…
Анна Калашникова презентовала новый трек о любви…
Николай Должанский признался в любви Илье Яббарову и хотел его…
Пикап JAC T6 для россиян подорожал на 50-100 тыс.…
«В плохие руки его не отдам»: Ольга Бузова заявила, что Тимур Батрутдинов по-прежнему…
Самый дешевый iPhone SE обгоняет самый быстрый…
Джиган об Оксане Самойловой: "Все будет…
Житель Балаково продает «золотые» унитаз и раковину за 48 тыс.…
Алеся Кафельникова закрутила роман с таинственным…
Российские медики рекомендуют аллергикам с особым вниманием отнестись к…
Алексей Купин требует, чтобы Майя Донцова срочно…
Медики оценили риск второй волны коронавируса в…
Экс-участница «Дом-2» Анастасия Кочервей перенесла операцию по удалению раковой опухоли в…
Умер заместитель председателя Совета министров Крыма Павел…
В Алтайском крае рубцовчанин жестоко убил жену на…
"Так и хочется рвануть с места": Кристина Орбакайте на самоизоляции скучает по…
Специалисты вывели состав из растительных экстрактов и витаминов, помогающий бороться с…
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после махинации супруга Барии…
Посольство России отреагировало на инициативу США переписать историю Победы в…
Анна Меликян назвала Константина Хабенского «героическим…
В Санкт-Петербурге розлив 100 литров перекиси произошел в больнице Святого…
Власти шведского Лунда разбросали куриный помет, чтобы не допустить массовых…
Продюсер Юлия Сумачева рассказала о подборе жюри для второго сезона шоу…
Британский эксперт Эбере Окереке: «Дети не являются переносчиками…
Названы актёры, потерявшие популярность после феноменального…
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры…
Просмотреть все новости