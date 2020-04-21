Как вывести бизнес в онлайн: 5 шагов к успеху

1. Определите деловые возможности

2. Используйте бизнес-преимущества сайта

Бизнес-аккаунт в социальной сети vs собственный сайт

Все популярные социальные сети предоставляют базовые инструменты для онлайн-продаж, отслеживания и оптимизации взаимодействия с клиентами.



Не нужно формировать пользовательскую базу с нуля – вы получаете доступ к уже существующей базе пользователей соцсети.



Низкий порог вхождения. Владелец бизнеса может создать и настроить страницу быстро и в привычном интерфейсе, ему не приходится изучать инструменты и настройки незнакомой платформы или нанимать профессиональных разработчиков.



Лимитированные возможности продвижения, которые будут вынуждать к новым вложениям по мере развития онлайн-бизнеса.



Технические ограничения. Создавая страницу вместо собственного сайта, вы ограничены инструментарием социальной платформы. Нет возможности полностью кастомизировать страницу под нужды и специфику сферы деятельности, подключить внешние инструменты для аналитики и управления процессами.



Отсутствие автономности. Вы подчиняетесь условиям платформы, то есть, становитесь ресурсом для получения прибыли вместо предоставителя услуг.



Ограничение базы потенциальных клиентов. Не все являются пользователями Facebook или Instagram. Если потенциальный клиент не сможет получить базовую информацию о ваших услугах без регистрации в соцсети, он, скорее всего, воспользуется услугами конкурента.



3. Выберите оптимальную платформу

Кастомный сайт, созданный с учетом специфики вашей бизнес-ниши;



Уникальный дизайн;



Свобода и полный контроль в принятии решений по функционалу сайта.



Оптимальный вариант по соотношению цена-качество.



Если планируете администрировать сайт самостоятельно, графический редактор сайтбилдера более удобен в сравнении с админ панелью CMS.



200+ высококачественных шаблонов для сайтов различной тематики и бизнес-ниш;



Более 250 готовых блоков с гибкими настройками;



Бесплатный хостинг, SSL защиту и автоматические обновления;



Маркетинговые инструменты и возможности интеграции с внешними сервисами.



4. Разработайте структуру и полезный контент

5. Не останавливайтесь на достигнутом

Создать кнопки для быстрого оформления заказа;



Подключить чат-мессенджеры и оповещения для своевременной обработки заказов;



Добавить и настроить расширенные формы обратной связи.



Встроенные SEO-настройки для поисковой оптимизации сайта;



Инструменты для аналитики;



Счетчики посещаемости и онлайн-чаты.







Ответы на эти и другие вопросы – в подборке советов, которые помогут вам сделать первые шаги на пути укреплению и продвижению бренда в сети.Частая ошибка владельцев бизнеса при вхождении в онлайн-сегмент – считать сайт неким виртуальным аналогом визитки, наличие которой является хорошим тоном, но, собственно, самого факта наличия достаточно. Между тем, эффективный сайт служит не только для выдачи по поисковым запросам, связанным с вашей сферой услуг, но и грамотным вложением в развитие бренда.Определите, в чем заключаются деловые возможности – ценность сайта именно для вашей сферы услуг (business value).Определите набор возможностей и решений пользователя по взаимодействию с сайтом, которые позволяют максимизировать его ценность. Приоритезируйте их.Исходите из этой системы приоритетов при планировании структуры, контента, функциональных блоков.Немало предпринимателей успешно ведут бизнес посредством аккаунта в Facebook или Instagram и считают, что сайт не нужен. Рассмотрим преимущества и недостатки страницы в соцсети для продвижения бренда.Непосредственное создание сайта стоит начать с выбора платформы, которая соответствует вашим бизнес-задачам и включает все необходимые инструменты для управления брендом и для его развития. Выбор обычно сводится к трем опциям, каждая из которых обладает своими сильными и слабыми сторонами:Преимущества:Недостатки:Отсутствие возможности управлять сайтом самостоятельно. Вам понадобится обращаться к специалистам для внесения любых изменений., самостоятельно или с помощью профессионального разработчика. Среди наиболее популярных платформ – Wordpress, Joomla и Drupal.Преимущества:Широкий выбор шаблонов, визуальных тем и функций для e-commerce сайтов.Множество дополнений и виджетов, интеграция со всевозможными внешними сервисами.Возможность самостоятельно управлять сайтом, подключать расширения и редактировать контент через панель управления.Недостатки:Сложность панели управления.Угроза нестабильной работы плагинов после очередного обновления CMS и риски безопасности.. Среди наиболее известных конструкторов – Wix, Weebly, Squarespace, Tilda, Weblium.Преимущества:Недостатки:Основные неудобства сайтбилдеров – лимитированные настройки блоков и ограничения функционала, которые довольно быстро подтолкнут вас к расходам на поддержание сайта.В качестве альтернативы вышеупомянутым сервисам стоит обратить внимание на Weblium – конструктор сайтов, оснащенный мощным набором инструментов для ведения онлайн-бизнеса. Бесплатная версия сайтбилдера включает:Представьте, что ваш офис расположен в полуподвале индустриального комплекса, который не отыскать без подробного плана-схемы, а в случае успешного нахождения клиент должен блуждать в полутьме между паллетами товаров и списанного оборудования на пути к заветной двери без вывески, указателей и дверного звонка.Улучшит ли подобный customer journey впечатления от вашего бренда, поспособствует ли продажам?Между тем, до сих пор встречаются сайты компаний, которые структурированы и наполнены так, будто посетителю специально пытаются помешать воспользоваться услугой – узнать расценки, контакты, график работы, условия доставки.Скульптор Микелланджело Буонарроти так отвечал на вопрос о процессе создания своих произведений: “Я просто беру глыбу камня и отсекаю все лишнее”. Создать хорошую структуру сайта просто – уберите все лишнее. Лишнее – это любая информация, которая:1) не способствует решению задачи клиента;2) не способствует достижению ваших бизнес-целей.Вы запустили сайт и наблюдаете стабильный поток посетителей – что дальше? Самое время задействовать инструменты для оптимизации налаженных процессов и расширения возможностей взаимодействия с клиентами:Владельцам сайтов на платформе Weblium доступны и другие инструменты для продвижения бренда:Стоит также подключить собственный домен и бизнес-почту.Как-никак, ваш бренд должен “звучать”, ведь в сети именно он служит рекомендацией для новых клиентов и гарантией качества для постоянных.