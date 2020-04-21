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Как вывести бизнес в онлайн: 5 шагов к успеху

Создать бизнес-сайт легко – современные платформы позволяют сделать это в два клика. Создать сайт, приносящий прибыль и радующий клиента, сложнее. Как сделать правильный выбор среди множества сервисов, каждый из которых предлагает соблазнительные планы и несчетное количество функций? Какие моменты стоит учитывать при планировании структуры и контента? Какие функции и настройки облегчат жизнь вам и посетителям после запуска онлайн-бизнеса?

Ответы на эти и другие вопросы – в подборке советов, которые помогут вам сделать первые шаги на пути укреплению и продвижению бренда в сети.
Как вывести бизнес в онлайн: 5 шагов к успеху

1. Определите деловые возможности


Частая ошибка владельцев бизнеса при вхождении в онлайн-сегмент – считать сайт неким виртуальным аналогом визитки, наличие которой является хорошим тоном, но, собственно, самого факта наличия достаточно. Между тем, эффективный сайт служит не только для выдачи по поисковым запросам, связанным с вашей сферой услуг, но и грамотным вложением в развитие бренда.
Определите, в чем заключаются деловые возможности – ценность сайта именно для вашей сферы услуг (business value).
Определите набор возможностей и решений пользователя по взаимодействию с сайтом, которые позволяют максимизировать его ценность. Приоритезируйте их.

Исходите из этой системы приоритетов при планировании структуры, контента, функциональных блоков.

2. Используйте бизнес-преимущества сайта


Немало предпринимателей успешно ведут бизнес посредством аккаунта в Facebook или Instagram и считают, что сайт не нужен. Рассмотрим преимущества и недостатки страницы в соцсети для продвижения бренда.

Бизнес-аккаунт в социальной сети vs собственный сайт


Преимущества бизнес-страницы в социальной сети
  • Все популярные социальные сети предоставляют базовые инструменты для онлайн-продаж, отслеживания и оптимизации взаимодействия с клиентами.
  • Не нужно формировать пользовательскую базу с нуля – вы получаете доступ к уже существующей базе пользователей соцсети.
  • Низкий порог вхождения. Владелец бизнеса может создать и настроить страницу быстро и в привычном интерфейсе, ему не приходится изучать инструменты и настройки незнакомой платформы или нанимать профессиональных разработчиков.


Недостатки бизнес-страницы в социальной сети
  • Лимитированные возможности продвижения, которые будут вынуждать к новым вложениям по мере развития онлайн-бизнеса.
  • Технические ограничения. Создавая страницу вместо собственного сайта, вы ограничены инструментарием социальной платформы. Нет возможности полностью кастомизировать страницу под нужды и специфику сферы деятельности, подключить внешние инструменты для аналитики и управления процессами.
  • Отсутствие автономности. Вы подчиняетесь условиям платформы, то есть, становитесь ресурсом для получения прибыли вместо предоставителя услуг.
  • Ограничение базы потенциальных клиентов. Не все являются пользователями Facebook или Instagram. Если потенциальный клиент не сможет получить базовую информацию о ваших услугах без регистрации в соцсети, он, скорее всего, воспользуется услугами конкурента.

3. Выберите оптимальную платформу


Непосредственное создание сайта стоит начать с выбора платформы, которая соответствует вашим бизнес-задачам и включает все необходимые инструменты для управления брендом и для его развития. Выбор обычно сводится к трем опциям, каждая из которых обладает своими сильными и слабыми сторонами:
1. Обратиться к веб-студии или к разработчику-фрилансеру
Преимущества:
  • Кастомный сайт, созданный с учетом специфики вашей бизнес-ниши;
  • Уникальный дизайн;
  • Свобода и полный контроль в принятии решений по функционалу сайта.

Недостатки:
Отсутствие возможности управлять сайтом самостоятельно. Вам понадобится обращаться к специалистам для внесения любых изменений.
2. Создать сайт на базе CMS, самостоятельно или с помощью профессионального разработчика. Среди наиболее популярных платформ – Wordpress, Joomla и Drupal.

Преимущества:
Широкий выбор шаблонов, визуальных тем и функций для e-commerce сайтов.
Множество дополнений и виджетов, интеграция со всевозможными внешними сервисами.
Возможность самостоятельно управлять сайтом, подключать расширения и редактировать контент через панель управления.

Недостатки:
Сложность панели управления.
Угроза нестабильной работы плагинов после очередного обновления CMS и риски безопасности.

3. Создать сайт при помощи онлайн-конструктора. Среди наиболее известных конструкторов – Wix, Weebly, Squarespace, Tilda, Weblium.
Преимущества:
  • Оптимальный вариант по соотношению цена-качество.
  • Если планируете администрировать сайт самостоятельно, графический редактор сайтбилдера более удобен в сравнении с админ панелью CMS.
Недостатки:
Основные неудобства сайтбилдеров – лимитированные настройки блоков и ограничения функционала, которые довольно быстро подтолкнут вас к расходам на поддержание сайта.

В качестве альтернативы вышеупомянутым сервисам стоит обратить внимание на Weblium – конструктор сайтов, оснащенный мощным набором инструментов для ведения онлайн-бизнеса. Бесплатная версия сайтбилдера включает:
  • 200+ высококачественных шаблонов для сайтов различной тематики и бизнес-ниш;
  • Более 250 готовых блоков с гибкими настройками;
  • Бесплатный хостинг, SSL защиту и автоматические обновления;
  • Маркетинговые инструменты и возможности интеграции с внешними сервисами.


4. Разработайте структуру и полезный контент


Представьте, что ваш офис расположен в полуподвале индустриального комплекса, который не отыскать без подробного плана-схемы, а в случае успешного нахождения клиент должен блуждать в полутьме между паллетами товаров и списанного оборудования на пути к заветной двери без вывески, указателей и дверного звонка.

Улучшит ли подобный customer journey впечатления от вашего бренда, поспособствует ли продажам?
Между тем, до сих пор встречаются сайты компаний, которые структурированы и наполнены так, будто посетителю специально пытаются помешать воспользоваться услугой – узнать расценки, контакты, график работы, условия доставки.

Скульптор Микелланджело Буонарроти так отвечал на вопрос о процессе создания своих произведений: “Я просто беру глыбу камня и отсекаю все лишнее”. Создать хорошую структуру сайта просто – уберите все лишнее. Лишнее – это любая информация, которая:
1) не способствует решению задачи клиента;
2) не способствует достижению ваших бизнес-целей.

5. Не останавливайтесь на достигнутом


Вы запустили сайт и наблюдаете стабильный поток посетителей – что дальше? Самое время задействовать инструменты для оптимизации налаженных процессов и расширения возможностей взаимодействия с клиентами:
  • Создать кнопки для быстрого оформления заказа;
  • Подключить чат-мессенджеры и оповещения для своевременной обработки заказов;
  • Добавить и настроить расширенные формы обратной связи.


Владельцам сайтов на платформе Weblium доступны и другие инструменты для продвижения бренда:
  • Встроенные SEO-настройки для поисковой оптимизации сайта;
  • Инструменты для аналитики;
  • Счетчики посещаемости и онлайн-чаты.
Стоит также подключить собственный домен и бизнес-почту.
Как-никак, ваш бренд должен “звучать”, ведь в сети именно он служит рекомендацией для новых клиентов и гарантией качества для постоянных.

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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 19:05

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