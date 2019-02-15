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Оператора фискальных данных OFD.ru включили в список участников рейтинга «ТехУспех»

Оператор фискальных данных OFD.ru вошёл в список участников ежегодного Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2018». В этом году было подано более 600 заявок от компаний, из которых только 129 стали участниками рейтинга.
Оператора фискальных данных OFD.ru включили в список участников рейтинга «ТехУспех»

Попадание в рейтинг OFD.ru обеспечила созданная оператором экосистема решений для бизнеса, которые помогают предпринимателям оптимизировать затраты и увеличить выручку. Среди таких сервисов – решения Venda и Ferma, которые дают возможность бизнесу с вендинговыми аппаратами и e-commerce соответствовать 54-ФЗ, предоставляя оборудование в аренду, полностью обслуживая его и обеспечивая интеграцию с CMS-платформами клиента.

Отслеживать выручку и продажи в реальном времени помогают чат-бот OFD.ru в Viber и широкий функционал личного кабинета клиента. В части финансовых сервисов OFD.ru предлагает расчёт кредитного лимита на основании оборотов с онлайн-касс («Кредит под оборот»), и обеспечивает кредитование для клиентов и расчётно-кассовое обслуживание на льготных условиях от банков-партнёров.

OFD.ru - единственный оператор фискальных данных на рынке, который предоставляет возможность протестировать решения OFD.ru на реальных кассах клиента, не меняя действующего оператора фискальных данных – услуга «Тест-драйв». Помимо этого, в ноябре 2018 г. была запущена собственная система электронного документооборота от OFD.ru – ЭДО.ПОТОК, которая интегрирована в систему маркировки товаров, обязательную для ряда товаров в 2019 г. Оператор фискальных данных OFD.ru ведёт работу на территории всей России, построил партнёрскую сеть во всех регионах страны.

Рейтинг «ТехУспех» нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства, как на российском, так и на глобальном рынке. Основными критериями, которые оценивало жюри, были: динамика оборотов профильных компаний, темпы роста показателей и инновационность продукции. Показатели главных номинаций рейтинга (общий рейтинг; темпы роста; инновации; экспортный потенциал) выявили взлёт инновационного сегмента ВПК и IT-индустрии. Как показало исследование, существуют тенденции омоложения состава быстрорастущих компаний и сильная связь компаний с регионом, в котором они были созданы. Кроме того, участники рейтинга не отмечают воздействия санкционных ограничений на свой бизнес или возможности развития.

«ТехУспех» организован Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), Министерством экономического развития РФ, НИУ ВШЭ при поддержке PwC, разработавшей методологию для рейтинга, и МСП Банка.

OFD.ru входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в Федеральную налоговую службу, а также предоставлением удобных сервисов, которые упрощают бизнесу соблюдение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Поддерживает работу со всеми моделями касс и фискальных накопителей в утвержденных Приказом ФНС версиях форматов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает максимальным среди ОФД 3-м классом защищённости фискальных данных, соответствующим требованиям ФНС и ФСТЭК России. Клиентами оператора являются более 60 тысяч компаний по всей России.



 
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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 09:28

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