24 декабря выйдет новый смартфон Xiaomi Play
Новинка от Xiaomi выйдет уже 24 декабря, но технические характеристики смартфона содержатся в тайне. Однако по названию Xiaomi Play можно сделать вывод, что аппарат будет игровым.
О выходе данного смартфона не так давно упоминал Лин Бин, президент компании, но тогда речь шла о презентации, намеченной на начало 2019 года. Ожидается, что почти сразу после презентации новинка поступит в общий доступ на рынок. Есть предположения, что Xiaomi Play будет оснащен 48 Мп камерой.
Также есть информация о сертификации трех новых смартфонов среднего сегмента, которые, возможно, войдут в линейку Redmi 7.
О выходе данного смартфона не так давно упоминал Лин Бин, президент компании, но тогда речь шла о презентации, намеченной на начало 2019 года. Ожидается, что почти сразу после презентации новинка поступит в общий доступ на рынок. Есть предположения, что Xiaomi Play будет оснащен 48 Мп камерой.
Также есть информация о сертификации трех новых смартфонов среднего сегмента, которые, возможно, войдут в линейку Redmi 7.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:47