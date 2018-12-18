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24 декабря выйдет новый смартфон Xiaomi Play

Новинка от Xiaomi выйдет уже 24 декабря, но технические характеристики смартфона содержатся в тайне. Однако по названию Xiaomi Play можно сделать вывод, что аппарат будет игровым.

24 декабря выйдет новый смартфон Xiaomi Play

О выходе данного смартфона не так давно упоминал Лин Бин, президент компании, но тогда речь шла о презентации, намеченной на начало 2019 года. Ожидается, что почти сразу после презентации новинка поступит в общий доступ на рынок. Есть предположения, что Xiaomi Play будет оснащен 48 Мп камерой.

Также есть информация о сертификации трех новых смартфонов среднего сегмента, которые, возможно, войдут в линейку Redmi 7.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:47

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