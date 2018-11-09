TKEY DMCC и Tkeycoin зафиксировали выход на глобальный рынок





Стремительно развитие Tkeycoin при поддержке TKEY DMCC, по мнению экспертов, даёт ему преимущество в конкурентной борьбе за место мирового лидера в области майнинга. Российская платформа, возможно, единственная, где реализованы механизмы генерации цифровых денег на обычных ПК, доступные для всех участников проекта. Команда Tkeycoin разработала целый ряд уникальных решений, призванных сменить устаревшие технологии, как в экономике, так и в сотнях сфер взаимодействия между обычными людьми, государственными, коммерческими и общественными структурами. Поскольку правительства развитых стран всерьёз рассматривают возможность легализации блокчейна и криптовалют, высока вероятность того, что интеллектуальные и технологические ресурсы Tkeycoin будут востребованы в первую очередь.