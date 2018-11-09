TKEY DMCC и Tkeycoin зафиксировали выход на глобальный рынок
Синергия компании TKEY DMCC и команды Tkeycoin упрочила положение российского блокчейн проекта на международном уровне. В конце лета 2018 Tkeycoin открыл офис в Дубае (ОАЭ). В октябре TKEY DMCC и Tkeycoin получили официальный DUNS-номер в каталоге Dun & Bradstreet. Это позволит Tkeycoin глубже интегрироваться в мировую криптоиндустрию, работать без административных барьеров в Европе, на Ближнем Востоке, в растущем Азиатском регионе. Новый статус усилил внимание к проекту со стороны крупных фондов и частного бизнеса, в связи с чем, прогноз роста криптовалюты TCD на 2019-20 годы был пересмотрен с повышением – до $450. На данный момент Tkeycoin готовит эмиссию, в расчёте привлечь $100 000 000 инвестиций, которые принесут сверхприбыли, и проекту, и вкладчикам.
Стремительно развитие Tkeycoin при поддержке TKEY DMCC, по мнению экспертов, даёт ему преимущество в конкурентной борьбе за место мирового лидера в области майнинга. Российская платформа, возможно, единственная, где реализованы механизмы генерации цифровых денег на обычных ПК, доступные для всех участников проекта. Команда Tkeycoin разработала целый ряд уникальных решений, призванных сменить устаревшие технологии, как в экономике, так и в сотнях сфер взаимодействия между обычными людьми, государственными, коммерческими и общественными структурами. Поскольку правительства развитых стран всерьёз рассматривают возможность легализации блокчейна и криптовалют, высока вероятность того, что интеллектуальные и технологические ресурсы Tkeycoin будут востребованы в первую очередь.
Стремительно развитие Tkeycoin при поддержке TKEY DMCC, по мнению экспертов, даёт ему преимущество в конкурентной борьбе за место мирового лидера в области майнинга. Российская платформа, возможно, единственная, где реализованы механизмы генерации цифровых денег на обычных ПК, доступные для всех участников проекта. Команда Tkeycoin разработала целый ряд уникальных решений, призванных сменить устаревшие технологии, как в экономике, так и в сотнях сфер взаимодействия между обычными людьми, государственными, коммерческими и общественными структурами. Поскольку правительства развитых стран всерьёз рассматривают возможность легализации блокчейна и криптовалют, высока вероятность того, что интеллектуальные и технологические ресурсы Tkeycoin будут востребованы в первую очередь.
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 15:00