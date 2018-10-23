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ГК АЛЮТЕХ пополнила каталог новыми автоматическими шлагбаумами Bravo

В ассортименте группы компаний «АЛЮТЕХ» появились новые автоматические шлагбаумы Bravo — эффективное решение для ограничения доступа ТС на территорию компаний и парковки ТЦ, супермаркетов и пр.

В современном городе сложно найти водителя, который ни разу не сталкивался с проблемой парковки. Из-за непрерывного роста числа автовладельцев шансы найти свободное машиноместо даже рядом с собственным домом или офисом сводятся к нулю, особенно в утренние и вечерние часы пик. Простым способом ограничить доступ посторонних авто на территорию завода, бизнес- или торгового центра, а также жилого дома станет установка автоматических шлагбаумов Bravo от Группы компаний «АЛЮТЕХ». В чем же заключаются их преимущества?
ГК АЛЮТЕХ пополнила каталог новыми автоматическими шлагбаумами Bravo

Комфорт
Главный ограждающий элемент конструкции шлагбаума — стрела. Данная деталь изготавливается с учетом ширины проезда. Длина рейки в шлагбаумах Bravo — до 6 м. Для перекрытия более широких проемов, как правило, используют сразу два шлагбаума, работу которых можно синхронизировать. При этом шлагбаумы ALUTECH подходят как для лево-, так и для правостороннего использования.

Быстрота
Скорость открытия и закрытия шлагбаума напрямую связана с длиной стрелы: чем больше этот показатель, тем медленнее будет двигаться рейка. Так, на подъем или опускание стрелы Bravo понадобится от 3 до 6 секунд.

Сила
Важная техническая характеристика автоматического шлагбаума — интенсивность работы. Чем выше данный показатель, тем дольше стрела способна проработать без перехода в режим восстановления, то есть без остановок. Этот нюанс важно учитывать во избежание заторов на въезде или выезде с территории. Шлагбаумы Bravo обладают высокими показателями интенсивности работы (до 90%), что позволяет устанавливать их на объектах с активным транспортным трафиком.

Надежность
Автоматические шлагбаумы от ГК «АЛЮТЕХ» подготовлены к эксплуатации даже в неблагоприятных внешних условиях: им не страшны перепады напряжения от 160 до 270 В. За счет применения низкотемпературной смазки, а также выверенной и протестированной элементной базы блоков управления устройства сохраняют работоспособность при температуре до -30°С (без обогревательного элемента), а при его использовании — и до 60°С.
ГК АЛЮТЕХ пополнила каталог новыми автоматическими шлагбаумами Bravo


Безопасность
Автоматические шлагбаумы максимально безопасны в эксплуатации. Например, в них реализованы полезные опции настройки ограничения усилия и обнаружения препятствий, которые позволяют избежать повреждения машины при проезде под стрелой. Кроме того, в блоке управления предусмотрена возможность подключения ряда дополнительный аксессуаров (считывателя карточек, Wi-Fi адаптера, камеры) для комплексного оборудования проезда, а также сигнальной лампы, которая мигает во время движения стрелы, тем самым обращая дополнительное внимание водителей и пешеходов на работу устройства.

Одна из отличительных характеристик шлагбаумов от ГК «АЛЮТЕХ» — особый дизайн, делающий эксплуатацию устройств еще более безопасной. Так, яркий красный цвет тумбы привлекает дополнительное внимание водителей и пешеходов, а встроенная светодиодная подсветка, работающая в режиме светофора, в разы снижает риск случайного наезда автомобиля на шлагбаум.

Таким образом, надежные и безопасные автоматические шлагбаумы от ГК «АЛЮТЕХ» помогут справиться с «головной болью» многих горожан-автовладельцев, которые из-за посторонних машин порой не имеют возможности припарковаться рядом с домом. После установки шлагбаума въезд чужих авто на территорию будет надежно закрыт. Шлагбаумы Bravo — простое решение сложной проблемы.

Чтобы получить дополнительную информацию об автоматике ALUTECH, обратитесь к ближайшему представителю Группы компаний в своем регионе.

Справка:
Группа компаний «АЛЮТЕХ» — лидер рынка роллетных систем, ведущий поставщик секционных ворот и алюминиевых профильных систем в Восточной и Западной Европе. В составе холдинга — 5 производственных предприятий и более 20 сбытовых компаний в Беларуси, России, Украине, Чехии, Германии и Австрии. В ассортименте компании представлены комплексные решения для оснащения гаражей, а также промышленных, складских и других объектов.



 
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Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 18:26

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