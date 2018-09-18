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Определен самый популярный цвет смартфона у россиян в 2018 году

Лидирующее положение рейтинга этого года, среди самых популярных цветов смартфонов в России, стремится занять синий цвет. Популярность гаджетов в этом цветовом исполнении, возросла с начала 2018 года и составляет 600 процентов.
Определен самый популярный цвет смартфона у россиян в 2018 году


Популярным оказался синий цвет благодаря целому ряду новых моделей от бренда Honor. Отмечается так же рост популярности смартфонов в красных (два с половиной раза) и розовых (полтора раза) тонах.

Теряет популярность белый цвет. Сократились продажи в России смартфонов в белом на 63 процента, показатель рассчитан с начала года. Поделился данной информацией сотовый оператор МТС, ссылаясь на данные продаж своих устройств, рассчитанных по 5,7 тысячам салонов в РФ.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:34
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