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Игровой смартфон Razer Phone стал дешевле на 300$

Первый в мире игровой смартфон Razer Phone стал дешевле на 300$. Скидка будет распространяться на всех обладателей купона от WOOHOO.

Игровой смартфон Razer Phone стал дешевле на 300$


Razer Phone сконструирован непосредственно для возможности поддержания новейших игр и мощных программ, с расчетом на то, что владелец устройства в течении длительного периода времени сможет использовать смартфон для работы с приложениями практически любого типа. Данная модель разработана компанией, специализирующейся на разработке, в основном, игровых гаджетов. Этим обусловлена высокая стоимость их продукции, однако недавно стоимость Razer Phone была снижена с 699 до 399 долларов. Эта цена делает гаджет отличным выбором, совмещая в себе ультрасовременные технологии и приемлемую цену.

Razer Phone оснащен процессором Snapdragon 835,частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Также модель имеет оперативную память объемом 8 ГБ и аккумулятор емкостью 4000 мА/ч.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:46
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