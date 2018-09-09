Игровой смартфон Razer Phone стал дешевле на 300$

Razer Phone сконструирован непосредственно для возможности поддержания новейших игр и мощных программ, с расчетом на то, что владелец устройства в течении длительного периода времени сможет использовать смартфон для работы с приложениями практически любого типа. Данная модель разработана компанией, специализирующейся на разработке, в основном, игровых гаджетов. Этим обусловлена высокая стоимость их продукции, однако недавно стоимость Razer Phone была снижена с 699 до 399 долларов. Эта цена делает гаджет отличным выбором, совмещая в себе ультрасовременные технологии и приемлемую цену.Razer Phone оснащен процессором Snapdragon 835,частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Также модель имеет оперативную память объемом 8 ГБ и аккумулятор емкостью 4000 мА/ч.