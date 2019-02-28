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Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
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Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома

Эксперт Елизавета Бахарева дала несколько советов, касающихся занятий фитнесом в домашней обстановке или же в спортзале. Специалист заявила, что для эффективных тренировок следует придерживаться простых рекомендаций.
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома

По словам эксперта, для занятий в спортзале сначала нужно проконсультироваться с профессионалом и обсудить план нагрузок. Только тренер может подсказать касательно правильной техники, которая не навредит коленям или спине. Желающим похудеть следует помнить, что предельные нагрузки не всегда полезны для организма, так как из-за слишком высокой интенсивности через неделю тело начнет болеть. В фитнесе главным является последовательность и постоянство.

Групповые занятия в спортзале не должны переходить в часовые разговоры со знакомыми. Во время тренировки человеку необходимо сконцентрироваться на желаемом результате. Елизавета Бахарева акцентировала внимание на важности правильного и сбалансированного питания. Эксперт посоветовала отказаться от сладостей и перекусов. Для большей дисциплины и мотивации она порекомендовала присоединиться к марафону. После его окончания участницы увеличат выносливость и получат красивую, а также подтянутую фигуру. Новый проект запустят уже 4 марта.



 
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Добавил: Грак Татьяна Сегодня, 13:58

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