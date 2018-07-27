АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Беременная Кейт Миддлтон попала на обложку New York Post

Беременная Кейт Миддлтон (Kate Middleton) появилась на обложке субботнего выпуска газеты New York Post. Сопровождало фото счастливой герцогини, выходящей из госпиталя, скандальная подпись - "Shame of Thrones" ("Позор для трона"). Материал в газете был посвящен медсестре Кейт Миддлтон, покончившей жизнь самойбийством.

Несколько дней назад счастливую новость о беременности Кейт Миддлтон омрачила трагедия: 46-летняя медсестра Джасинта Салданья (Jacintha Saldanha) клиники, в которой лежала Кэтрин, покончила с собой, передает Dni.com.ua. Это случилось после того, как Салданья рассказала о состоянии герцогини радиоведущим Мел Крейг (Mel Greig) и Майклу Кристиану (Michael Christian), представившимся королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом (prince Charles) о состоянии Кейт, а затем переключила их на ее палату.

Принц Уилльям, появившийся на вручении наград Centrepoint's Winter Whites, и беременная Кейт Миддлтон, ставшая сувениром, выразили соболезнования в адрес погибшей, назвав это "ужасной трагедией". А радиостанция, ведущие которой сделали этот "смертельный розыгрыш", выделит семье Джастины Салданьи денежную компенсацию.

"Нам очень жаль, что так получилось. Это ужасная трагедия, все наши мысли с этой семьей. Мы очень надеемся, что наше пожертвование в фонд поддержки поможет членам семьи Салданьи в это тяжелое время. Компания снова и снова повторяет, что это ужасная трагедия и приносит свои соболезнования семье Джастини Салданьи", - заявил директор радиостанции.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Разумкова Ирина Сегодня, 14:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова порадовала поклонников жарким
Ирина Пинчук уверена, что Артем Сорока не любит
Версия Honda Fit с тюнинг-пакетом Modulo Style
Татьяна Голикова: Продолжительность жизни россиян
Пикап Ford Ranger Raptor лишится бензинового
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева
Валерий Меладзе озвучил перед журналистами свои
BMW представит новую версию авто в конце августа
В Москве в перестрелке ранили президента мотоклуба
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова
Беременная певица Нюша повеселилась на свадьбе
В центре Юрмалы предложили установить памятник
Врачи оценивают состояние здоровья Иосифа
Безруков представил новый сингл своей группы
Райан Рейнольдс снимет ремейк фильма «Один дома»
Деми Ловато отменила все выступления
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко пришла на
В Великобритании легализуют марихуану в качестве
В Ростовской области эксперты нашли опасных
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна
Ученые назвали многодетность причиной ускоренного
Американец зафиксировал полет продолговатого НЛО
Ксения Собчак попросила подписчиков воздержаться
57% россиян не верят в то, что американцы
Первый электрокар Land Rover получит название
NASA зафиксировало и преобразовало в звук
Телезрители «Дома-2» требуют «перезагрузку» для
Ученые: Лунное затмение может негативно
Часовщики Швейцарии планируют начать выпуск очков
Просмотреть все новости