Беременная Кейт Миддлтон попала на обложку New York Post

Беременная Кейт Миддлтон (Kate Middleton) появилась на обложке субботнего выпуска газеты New York Post. Сопровождало фото счастливой герцогини, выходящей из госпиталя, скандальная подпись - "Shame of Thrones" ("Позор для трона"). Материал в газете был посвящен медсестре Кейт Миддлтон, покончившей жизнь самойбийством.



Несколько дней назад счастливую новость о беременности Кейт Миддлтон омрачила трагедия: 46-летняя медсестра Джасинта Салданья (Jacintha Saldanha) клиники, в которой лежала Кэтрин, покончила с собой, передает Dni.com.ua. Это случилось после того, как Салданья рассказала о состоянии герцогини радиоведущим Мел Крейг (Mel Greig) и Майклу Кристиану (Michael Christian), представившимся королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом (prince Charles) о состоянии Кейт, а затем переключила их на ее палату.



Принц Уилльям, появившийся на вручении наград Centrepoint's Winter Whites, и беременная Кейт Миддлтон, ставшая сувениром, выразили соболезнования в адрес погибшей, назвав это "ужасной трагедией". А радиостанция, ведущие которой сделали этот "смертельный розыгрыш", выделит семье Джастины Салданьи денежную компенсацию.



"Нам очень жаль, что так получилось. Это ужасная трагедия, все наши мысли с этой семьей. Мы очень надеемся, что наше пожертвование в фонд поддержки поможет членам семьи Салданьи в это тяжелое время. Компания снова и снова повторяет, что это ужасная трагедия и приносит свои соболезнования семье Джастини Салданьи", - заявил директор радиостанции.