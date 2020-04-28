АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

“Становлюсь добрее, мудрее, светлее”: Звезда “Дома-2” Андрей Черкасов поделился своими впечатлениями от отцовства

Андрей Черкасов, известный по участию в проекте “Дом-2”, поделился своими впечатлениями от отцовства. Недавно его избранница Кристина родила мужу сына, о чем пара рассказала посредством соцсетей.

По признаниям Андрея Черкасова, когда он впервые взял наследника на руки, у него словно началась перезагрузка, притом не только как мужчины, но как человека в целом. Каждый раз, когда звезда “Дома-2” смотрит на сына, в его душе словно что-то происходит. Он ощущает, как становится “добрее, мудрее и светлее”. Чувствует себя шоумен после становления отцом гораздо лучше, о чем рассказал в интервью для prodom2.ru
“Становлюсь добрее, мудрее, светлее”: Звезда “Дома-2” Андрей Черкасов поделился своими впечатлениями от отцовства

Роды Кристины Черкасовой были партнерскими, муж в течение всего периода появления малыша на свет находился рядом с избранницей и поддерживал ее. При этом в самый сокровенный момент звезда телестройки все же покинул палату, но мысленно оставался с возлюбленной. Суммарно роды заняли около четырех часов.

По признаниям Андрея Черкасова, он считает свою избранницу потрясающей женщиной и не скрывает, что гордится ею. После появления в семье сына пара готова “пойти за вторым” ребенком, надеясь, что это будет девочка. При этом раскрывать имя первенца супруги не торопятся. Пока Черкасовы не готовы показывать и лицо мальчика, надеясь, что большинство поклонников отнесутся к такому решению с пониманием. Сын пары появился вечером 22 апреля, его вес составил чуть больше 3,1 кг, а рост — 51 см.

«Когда взял сына впервые на руки – началась перезагрузка меня как человека, как мужчины. Каждый раз, когда смотрю на него, беру на руки – в душе что-то происходит. Я становлюсь добрее, светлее, мудрее. Чувствую себя намного лучше и одухотворённее», – признался Андрей.

Черкасов был с Кристиной рядом все время, но покинул супругу в самый ответственный момент. Роды, как и планировалось, были партнёрскими.

«Я был всё время рядом с Кристиной, но в самый сокровенный момент вышел из палаты и просто стоял рядом и сопереживал моей героине! В 14:20 мы приехали в роддом, а уже через 4 часа она подарила мне сына».

С заботой и нежностью Андрей выразился по отношению к своей любимой. Очень трогательные слова он посвятил любимой.

«Мама наша – потрясающая женщина. Кристина такая умница, я ею безумно горжусь. И после этих родов мы точно пойдём за вторым. После сыночка, конечно же, хотим дочку», – смеётся ведущий.

Родители имя наследника пока держат в секрете.
Мальчик появился на свет вечером 22 апреля весом 3120 г и ростом 51 см.

Как написали фаловеры:
«Ребята, ПОЗДРАВЛЯЮ! Теперь вы- настоящая семья. Конечно, в такую дату могут родиться только выдающиеся личности. Вождя пролетариата нам как раз очень бы сейчас не помешало. Надеюсь, что сын Андрея и Кристины сможет сделать нашу страну вновь великой. Здоровья, счастья ( вижу Андрюхины слезы). Очень рада за вас. Дело Черкасова живёт!»-пунктуация автора сохранена.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Соловьев: "МИД делает все возможное для возвращения Максима Шугалея и Самера Суэйфана на…
Федор Бондарчук заставил Паулину Андрееву появиться в кадре в неподобающем…
Ученые: Вирус острого паралича способен изменять социальные взаимодействия…
"Кареты и замок": Оксана Самойлова с размахом отметила день рождения младшей…
Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и…
"Нельзя штрафовать хозяина за лай собаки": Кинолог Владимир Голубев раскритиковал поправки в…
Екатерина Мцитуридзе: "Марта Тимофеева получила роль в Голливуде благодаря своей…
Составлен ТОП-10 видеоигр, которые быстро обрели…
Польша добивается ареста активов «Северного потока –…
Сменившей пол звезде "Дома-2" Алене Кузнецовой грозит уголовное…
В России с 2021 года жители будут регистрировать смартфоны по…
Дочь Анастасии Заворотнюк бросила американского бойфренда ради переезда на…
Ученые из США исследовали взаимосвязь между раком груди и краской для…
"От жалости до любви": Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения Донатаса…
Эксперт «БКС Брокер» Иван Пчелинцев рассказал, куда россиянам выгодно вложить свои…
Возлюбленный Анны Седоковой Янис Тимма остался недоволен ее откровениями "о групповом…
В России пенсионеры получат майские выплаты на несколько дней…
В ООН призвали не ждать возвращения к "старой нормальности" после пандемии…
«От нее такие слова странно услышать»: Арбатова раскритиковала Долину за высказывание о…
В МВД разработали кодекс этики и служебного поведения для…
Валерия поделилась архивными кадрами вечеринки с Королевой и…
Испанские ученые выяснили причину образования красных…
Елена Малышева ответила на вопрос о «ссоре» с Константином…
Пентагон опубликовал видеозаписи полета…
Александра Васильева на съёмках «Модного приговора» заменят Дибров и…
Радоница: Что нельзя делать людям в день поминовения…
«Печальный симптом - вынуждать приносить извинения»: Шепелев заступился за «затравленную»…
«Папа рядом»: Андрей Черкасов впервые опубликовал фото с…
Просмотреть все новости