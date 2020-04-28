“Становлюсь добрее, мудрее, светлее”: Звезда “Дома-2” Андрей Черкасов поделился своими впечатлениями от отцовства
Андрей Черкасов, известный по участию в проекте “Дом-2”, поделился своими впечатлениями от отцовства. Недавно его избранница Кристина родила мужу сына, о чем пара рассказала посредством соцсетей.
По признаниям Андрея Черкасова, когда он впервые взял наследника на руки, у него словно началась перезагрузка, притом не только как мужчины, но как человека в целом. Каждый раз, когда звезда “Дома-2” смотрит на сына, в его душе словно что-то происходит. Он ощущает, как становится “добрее, мудрее и светлее”. Чувствует себя шоумен после становления отцом гораздо лучше, о чем рассказал в интервью для prodom2.ru
Роды Кристины Черкасовой были партнерскими, муж в течение всего периода появления малыша на свет находился рядом с избранницей и поддерживал ее. При этом в самый сокровенный момент звезда телестройки все же покинул палату, но мысленно оставался с возлюбленной. Суммарно роды заняли около четырех часов.
По признаниям Андрея Черкасова, он считает свою избранницу потрясающей женщиной и не скрывает, что гордится ею. После появления в семье сына пара готова “пойти за вторым” ребенком, надеясь, что это будет девочка. При этом раскрывать имя первенца супруги не торопятся. Пока Черкасовы не готовы показывать и лицо мальчика, надеясь, что большинство поклонников отнесутся к такому решению с пониманием. Сын пары появился вечером 22 апреля, его вес составил чуть больше 3,1 кг, а рост — 51 см.
«Когда взял сына впервые на руки – началась перезагрузка меня как человека, как мужчины. Каждый раз, когда смотрю на него, беру на руки – в душе что-то происходит. Я становлюсь добрее, светлее, мудрее. Чувствую себя намного лучше и одухотворённее», – признался Андрей.
Черкасов был с Кристиной рядом все время, но покинул супругу в самый ответственный момент. Роды, как и планировалось, были партнёрскими.
«Я был всё время рядом с Кристиной, но в самый сокровенный момент вышел из палаты и просто стоял рядом и сопереживал моей героине! В 14:20 мы приехали в роддом, а уже через 4 часа она подарила мне сына».
С заботой и нежностью Андрей выразился по отношению к своей любимой. Очень трогательные слова он посвятил любимой.
«Мама наша – потрясающая женщина. Кристина такая умница, я ею безумно горжусь. И после этих родов мы точно пойдём за вторым. После сыночка, конечно же, хотим дочку», – смеётся ведущий.
Родители имя наследника пока держат в секрете.
Мальчик появился на свет вечером 22 апреля весом 3120 г и ростом 51 см.
Как написали фаловеры:
«Ребята, ПОЗДРАВЛЯЮ! Теперь вы- настоящая семья. Конечно, в такую дату могут родиться только выдающиеся личности. Вождя пролетариата нам как раз очень бы сейчас не помешало. Надеюсь, что сын Андрея и Кристины сможет сделать нашу страну вновь великой. Здоровья, счастья ( вижу Андрюхины слезы). Очень рада за вас. Дело Черкасова живёт!»-пунктуация автора сохранена.
По признаниям Андрея Черкасова, когда он впервые взял наследника на руки, у него словно началась перезагрузка, притом не только как мужчины, но как человека в целом. Каждый раз, когда звезда “Дома-2” смотрит на сына, в его душе словно что-то происходит. Он ощущает, как становится “добрее, мудрее и светлее”. Чувствует себя шоумен после становления отцом гораздо лучше, о чем рассказал в интервью для prodom2.ru
Роды Кристины Черкасовой были партнерскими, муж в течение всего периода появления малыша на свет находился рядом с избранницей и поддерживал ее. При этом в самый сокровенный момент звезда телестройки все же покинул палату, но мысленно оставался с возлюбленной. Суммарно роды заняли около четырех часов.
По признаниям Андрея Черкасова, он считает свою избранницу потрясающей женщиной и не скрывает, что гордится ею. После появления в семье сына пара готова “пойти за вторым” ребенком, надеясь, что это будет девочка. При этом раскрывать имя первенца супруги не торопятся. Пока Черкасовы не готовы показывать и лицо мальчика, надеясь, что большинство поклонников отнесутся к такому решению с пониманием. Сын пары появился вечером 22 апреля, его вес составил чуть больше 3,1 кг, а рост — 51 см.
«Когда взял сына впервые на руки – началась перезагрузка меня как человека, как мужчины. Каждый раз, когда смотрю на него, беру на руки – в душе что-то происходит. Я становлюсь добрее, светлее, мудрее. Чувствую себя намного лучше и одухотворённее», – признался Андрей.
Черкасов был с Кристиной рядом все время, но покинул супругу в самый ответственный момент. Роды, как и планировалось, были партнёрскими.
«Я был всё время рядом с Кристиной, но в самый сокровенный момент вышел из палаты и просто стоял рядом и сопереживал моей героине! В 14:20 мы приехали в роддом, а уже через 4 часа она подарила мне сына».
С заботой и нежностью Андрей выразился по отношению к своей любимой. Очень трогательные слова он посвятил любимой.
«Мама наша – потрясающая женщина. Кристина такая умница, я ею безумно горжусь. И после этих родов мы точно пойдём за вторым. После сыночка, конечно же, хотим дочку», – смеётся ведущий.
Родители имя наследника пока держат в секрете.
Мальчик появился на свет вечером 22 апреля весом 3120 г и ростом 51 см.
Как написали фаловеры:
«Ребята, ПОЗДРАВЛЯЮ! Теперь вы- настоящая семья. Конечно, в такую дату могут родиться только выдающиеся личности. Вождя пролетариата нам как раз очень бы сейчас не помешало. Надеюсь, что сын Андрея и Кристины сможет сделать нашу страну вновь великой. Здоровья, счастья ( вижу Андрюхины слезы). Очень рада за вас. Дело Черкасова живёт!»-пунктуация автора сохранена.
ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 10:00