Алексей Панин прокомментировал свое решение навсегда уехать из РФ





Алексей Панин отметил, что он не строит отношения с мужчинами, просто иногда ему хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. На вопрос Дмитрия Гордона о том, с кем интим лучше, актер ответил, что это совершенно разные вещи. Близость с мужчинами он назвал «приятным бонусом». Также звезда фильма «Жмурки» мечтает о роли гомосексуалиста в кино, но пока ему не поступали достойные предложения.Скандальный актер признался во время интервью, что не хочет, чтобы его дочь в будущем жила в России. Для Алексея Панина важно, чтобы его ребенок рос среди людей, которые имеют европейские ценности. Он даже готов, чтобы «дочь работала официанткой, только не в этой стране». Знаменитость признался, что намерен продать квартиру и переехать в Испанию. По поводу свое карьеры Алексей Панин отметил, что ему приходилось «сниматься в плохих фильмах», и сейчас актер этим не гордится. Он считает, что не состоялся как профессионал в России, хотя считает себя талантливым актером. Среди звездных коллег Алексей Панин больше всего уважает Олега Янковского.