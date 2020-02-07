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"Никогда не был обделен вниманием": Максим Виторган рассказал, что после развода с Собчак на него чаще обращают внимание молодые девушки

В вечернем шоу с Аллой Довлатовой Максим Виторган рассказал о жизни после развода с Ксенией Собчак. Актер отметил, что никогда не страдал из-за нехватки внимания со стороны поклонниц, но когда стал свободен, на него чаще обращают внимание молодые девушки.

В интервью телеведущей Максим Виторган признался, что ему нравится чувствовать себя молодым. В марте прошлого года он и его экс-супруга Ксения Собчак рассказали о разводе, а позже актера стали подозревать в романе с молодой коллегой Нино Нинидзе. Летом того же года пара вышла в свет, чем подтвердила отношения.

Максим Виторган добавил, после развода на него стали чаще обращать внимание молодые поклонницы и коллеги, что мужчине льстит. Он ловит себя на мысли, что всегда соглашается, когда ему звонят режиссеры лет 30-ти и предлагают роль. По словам артиста, ему нравится "пить их молодую кровь".

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:20

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