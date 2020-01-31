Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель набросилась с кулаками на Романа Макеева после его признания в ее измене





В эфире Влад Кадони зачитал свою переписку с экс-возлюбленным Алены Рапунцель Кириллом Кондратьевым. Молодой человек якобы заявил, что уже в вечер знакомства переспал с избранницей, сначала в туалете ночного клуба, а затем уже в Периметре. Эксперты стали критиковать участницу проекта "Дом-2" за такое легкомысленное поведение, досталось и ее матери - Татьяне Владимировне Григорьевской, не занимавшейся воспитанием дочери.Практически в конце программы в студию пригласили Романа Макеева, а Рапунцель-младшая, видимо, рассчитывала, что возлюбленный, хоть и бывший, ее защитит. Тем не менее, мужчина был немногословен, а затем и вовсе подтвердил, что знал об измене экс-пассии, но просто молчал об этом. В итоге Алена Рапунцель не только поругалась с бывшим возлюбленным, но и набросилась на него с кулаками, утверждая, что он врет.