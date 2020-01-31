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Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель набросилась с кулаками на Романа Макеева после его признания в ее измене

В очередном эфире программы "Бородина против Бузовой" эксперты и участники проекта "Дом-2" обсудили развратное поведение Алены Рапунцель. Молодой мамочке не понравилось, что Роман Макеев узнал о ее измене, и она набросилась на него с кулаками.
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель набросилась с кулаками на Романа Макеева после его признания в ее измене

В эфире Влад Кадони зачитал свою переписку с экс-возлюбленным Алены Рапунцель Кириллом Кондратьевым. Молодой человек якобы заявил, что уже в вечер знакомства переспал с избранницей, сначала в туалете ночного клуба, а затем уже в Периметре. Эксперты стали критиковать участницу проекта "Дом-2" за такое легкомысленное поведение, досталось и ее матери - Татьяне Владимировне Григорьевской, не занимавшейся воспитанием дочери.

Практически в конце программы в студию пригласили Романа Макеева, а Рапунцель-младшая, видимо, рассчитывала, что возлюбленный, хоть и бывший, ее защитит. Тем не менее, мужчина был немногословен, а затем и вовсе подтвердил, что знал об измене экс-пассии, но просто молчал об этом. В итоге Алена Рапунцель не только поругалась с бывшим возлюбленным, но и набросилась на него с кулаками, утверждая, что он врет.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:01

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