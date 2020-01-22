Блогер Давид Манукян подарил Ольге Бузовой на день рождения браслет стоимостью 370 тысяч рублей

Утром Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз, преподнеся букет алых роз и устроив романтический танец. При этом для исполнительницы играл музыкант на стеклянной скрипке. Сама Бузова оказалась в восторге от такого внимания, о чем рассказала поклонникам в своем микроблоге в соцсети Instagram.Позже в соцсети Ольга Бузова показала на видео украшения на правой руке - браслет и кольцо. Последнее фолловеры видели у знаменитости и раньше, а вот браслет, как призналась звезда, - это подарок Манукяна. Выбор молодого человека пал на украшение, инкрустированное бриллиантами, выполненное из золота. Ему браслет обошелся в сумму около 370 тысяч рублей.Поклонники отметили, что блогер на самом деле не является таким уж бедным, как о нем пишут. По крайней мере, для певицы он смог купить довольно дорогое украшение, чтобы порадовать ее в праздник.