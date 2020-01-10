Фанаты Ольги Бузовой заподозрили Давида Манукяна в чувствах «по расчету»





После совместного появления Ольги Бузовой и Давида Манукяна в клипе "Лайкер" многие стали подозревать, что между звездами происходит нечто большее, чем творческое сотрудничество. Тем не менее, сама исполнительница до последнего держала интригу и старалась скрывать отношения. Признаться Ольга Бузова смогла только в последнем выпуске проекта "План Б", отказав финалистам и рассказав, что она больше не свободна.Тем не менее, в чувствах блогера Давида Манукяна многие сомневаются до сих пор. Он стал явно популярнее после появившихся слухов, тем самым увеличив число подписчиков и свой заработок. Молодого человека стали активно приглашать на разные программы, а появление его с Ольгой Бузовой совместного хита под названием "Мандаринка" еще больше добавило популярности некогда неизвестному никому блогеру.