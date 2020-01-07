"Мой муж где-то потерялся": Татьяна Мусульбес намекнула на тайное замужество

"Новый год продолжается. Мы в ресторане с родителями и братом. Ещё здесь моя Ирочка, Арай Чобанян, брат Иры, мой брат, мой муж где-то потерялся…" - сказала Мусульбес.





Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес не скрывает, что очень счастлива со своим возлюбленным Сергеем Михом. В микроблоге в Instagram звезда разместила поздравление для поклонников с Рождеством, а также выложила короткий ролик, где показала, как проводит праздник в компании друзей и семьи. В ресторане, как оказалось, собрались родители брюнетки, ее брат, Ирина Пинчук с возлюбленным Араем Чобаняном.При этом в кадре Татьяна Мусульбес назвала Сергея Миха своим мужем, поклонники сразу же стали расспрашивать звезду реалити-шоу, неужели они не стали устраивать пышное торжество и просто расписались.В комментариях Татьяна Мусульбес оправдалась, честно отметив, что она и Сергей Мих все еще находятся на стадии помолвки. Тем не менее, хейтеры сразу же предположили, что мужем девушка назвала мужчину по привычке, имея ввиду при этом Виктора Литвинова.