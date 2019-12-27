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Приёмная мать звезды «Дом-2» Дмитрия Дмитренко в шоке, что он наговорил про неё Владу Кадони

В эфире программы «Бородина против Бузовой» Дмитрий Дмитренко рассказал Владу Кадони про свою приемную маму такого, что, скорее всего, она будет просто в шоке. Выяснилось, что Дмитрий Дмитренко не чувствовал себя счастливым, когда рос в приемной семье.
Приёмная мать звезды «Дом-2» Дмитрия Дмитренко в шоке, что он наговорил про неё Владу Кадони

Практически все в курсе, что Дмитрий Дмитренко вырос в приемной семье. В итоге роль родителей выполняли его родные дядя и тетя по материнской линии. Еще совсем недавно он утверждал, что постоянно говорит спасибо за то, что его вырастили и дали ему образование. Но в итоге признался, он никогда не чувствовал себя любимым и желанным ребенком. А все, потому что растили его не родные родители.

Однако такое признание Дмитрия Дмитренко тронуло далеко не всех. В основном из-за того, что молодой человек и сам зачастую к людям относится не очень хорошо.

Зрителей волнует вопрос, а как же теперь к подобному высказыванию отнесется приемная мама Дмитрия, ведь вряд ли ей понравится подобное высказывание, а у папы уже было два инсульта, и теперь есть подозрения, что после услышанного его может хватить удар.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:10

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