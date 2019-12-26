Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур устроил Юлии Ефременковой свидание, как в первые дни их знакомства
Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур удивил Юлию Ефременкову необычным свиданием. Молодой человек позвал избранницу на яхту, где устроил для нее такое же свидание, как 10 месяцев назад, когда они только начали встречаться.
Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур устроил для Юлии Ефременковой сюрприз, который привел телеведущую в неописуемый восторг. Молодой человек покатал возлюбленную на яхте, а затем подарил ей две больших связки воздушных шаров, напомнив о самом первом их свидании после знакомства.
Как известно, телеведущая Юлия Ефременкова и звезда реалити-шоу встречаются менее года, однако они уже успели построить крепкие отношения, в следующем году летом состоится их свадьба.
Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур устроил для Юлии Ефременковой сюрприз, который привел телеведущую в неописуемый восторг. Молодой человек покатал возлюбленную на яхте, а затем подарил ей две больших связки воздушных шаров, напомнив о самом первом их свидании после знакомства.
Как известно, телеведущая Юлия Ефременкова и звезда реалити-шоу встречаются менее года, однако они уже успели построить крепкие отношения, в следующем году летом состоится их свадьба.