АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

У Ларисы Долиной нашли такой же шрам, как и у Анастасии Заворотнюк

Поклонники певицы Ларисы Долиной поделились интересным наблюдением, сделанным на основании новых фотографий знаменитости. У артистки нашли такой же шрам, как и у Анастасии Заворотнюк, теперь многие считают, что у звезд могут быть одинаковые болезни.
У Ларисы Долиной нашли такой же шрам, как и у Анастасии Заворотнюк

Недавно дочь Ларисы Долиной Ангелина опубликовала в Instagram свежие фотографии певицы. На одном из кадров внимательные поклонники заметили шрам, едва выглядывающий из-за блузки знаменитости. Его крайне сложно заметить, однако, присмотревшись, можно разглядеть. Шрам очень быстро начали сравнивать с аналогичным, который есть у Анастасии Заворотнюк. На основании этого некоторые поклонники звезд предположили, что у исполнительницы может быть та же болезнь, что и у звезды «Моей прекрасно няни».

При этом другие подписчики дочери Ларисы Долиной заявили, что такие выводы являются слишком смелыми и опираются лишь на один снимок, ведь на других фотографиях знаменитости практически невозможно найти подобный шрам возле ее груди. Некоторые и вовсе предположил, что его на самом деле нет, а то, что видно на снимке – это лишь результат освещения и ракурса съемки.

Несмотря на это, поклонники Ларисы Долиной пожелали артистке здоровья и попросили ее прокомментировать эту ситуация для того, чтобы не было повода для возникновения слухов относительно здоровья исполнительницы. Дочь артистки никак не комментирует эту ситуацию.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan…
Ученый хочет доказать, что нашел жизнь на Марсе еще 1976…
Участница «Дом-2» Катя Скалон высказалась о "сексе" с Клавой…
О том, как будет работать экотехнопарк "Калуга", сняли…
Сестра Жанны Фриске обнаружила копию статуи покойной певицы в…
Ulefone представила защищенный и бюджетный смартфон Armor…
Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максимальную скорость в 403…
Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова показала селфи из…
Ученые: Психическое здоровье и материальное благополучие имеют связь с…
В театре “Современник” о госпитализации Галины Волчек: "Нуждалась в медицинской помощи на фоне проблем…
LADA 4х4 оснастят новым рулем до весны 2020…
“Одиночка”: Рита Дакота отказалась от сотрудничества с лейблом Эмина…
Татьяна Владимировна категорически против того, чтобы у Алены Рапунцель появился…
Диетолог объяснил, чем грозит детям переедание сладкими новогодними…
Медики рассказали, каким образом кишечник предупреждает о ранней стадии…
Лариса Гузеева пригрозила мужу "выбросить телефоны в окно" из-за…
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
Дипломатические отношения КНР и РФ назвали "эталоном…
Тигран Кеосаян пришел в эфир «Судьбы человека» с двумя…
Названы сроки задержки строительства «Северного потока-2» из-за санкций…
Анастасия Костенко сделала в нюдовом боди новую фотосессию с…
Поклонников Светланы Лободы озадачили кривые пальцы…
В Роскосмосе заявили о столкновении российского спутника "Метеор-М" с…
Названы страны, перелеты куда значительно подешевеют в 2020…
Джеки Чан находился на грани жизни и смерти во время съемок нового…
Жители России рассказали о самых нежелательных подарках на Новый…
Стало известно, что сокращает ресурс выработки современного…
Бойфренд подарил звезде "Дом-2" Лере Фрост ювелирные украшения на 5 миллионов…
Эксперты назвали способ сохранить свежесть новогодней елки на долгое…
Гигантские морские львы забрались на яхту в…
В Сети показали, как Jeep от Hennessey доставил елку на скорости 291…
Дима Билан отмечает…
В 2020 году Meizu может выпустить четыре 5G-смартфона класса…
Игорь Лифанов рассказал, как ругался со своей супругой Еленой Косенко до…
Китай и Индия готовы объявить войну YouTube и…
Аниматора на празднике Ксении Бородиной обвинили в занятии…
National Interest рассказала о «рождественском подарке» для ВМС США от…
Жену Андрея Черкасова Кристину Ослину раскритиковали за грязные полы в…
Психологи рекомендуют дарить детям на Новый год настольные игры, а не…
Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы готов ездить на красном авто Марины…
Просмотреть все новости