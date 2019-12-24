У Ларисы Долиной нашли такой же шрам, как и у Анастасии Заворотнюк





Недавно дочь Ларисы Долиной Ангелина опубликовала в Instagram свежие фотографии певицы. На одном из кадров внимательные поклонники заметили шрам, едва выглядывающий из-за блузки знаменитости. Его крайне сложно заметить, однако, присмотревшись, можно разглядеть. Шрам очень быстро начали сравнивать с аналогичным, который есть у Анастасии Заворотнюк. На основании этого некоторые поклонники звезд предположили, что у исполнительницы может быть та же болезнь, что и у звезды «Моей прекрасно няни».При этом другие подписчики дочери Ларисы Долиной заявили, что такие выводы являются слишком смелыми и опираются лишь на один снимок, ведь на других фотографиях знаменитости практически невозможно найти подобный шрам возле ее груди. Некоторые и вовсе предположил, что его на самом деле нет, а то, что видно на снимке – это лишь результат освещения и ракурса съемки.Несмотря на это, поклонники Ларисы Долиной пожелали артистке здоровья и попросили ее прокомментировать эту ситуация для того, чтобы не было повода для возникновения слухов относительно здоровья исполнительницы. Дочь артистки никак не комментирует эту ситуацию.