«Она вытворяла все, что хотела»: звезда «Дом-2» Олег Майами назвал виновника конфликтов с Фадеевым





Со слов певца, Фадеев безоговорочно доверял своему бывшему директору и не слушал своих артистов, которые пытались достучаться до него, открыть ему глаза на махинации, которые проводила его менеджер. Олег говорит, когда Макс, заходя в офис, интересовался делами своей компании, директор ему отвечала, что у них всё замечательно, мол, у лейбла миллиардный оборот. И тогда продюсер успокаивался и переключался на другие свои дела. А за его спиной она вытворяла что хотела.Но настал день, когда Макс наконец-то прозрел и увидел, что натворила с компанией его любимый менеджер. Продюсер узнал, что у лейбла нет такого крупного оборота, о котором ему рассказывала директор, услышал о том, что управляющая конфликтует со всеми его артистами. Когда он всё это понял, то взял и просто выгнал её.Рамина Эсхакзай, которая брала интервью у бывшего участника «Дом-2» Олега Майами, рассказала, она сама лично сталкивалась с неадекватностью и непрофессионализмом бывшего директора Макса Фадеева, когда хотела провести беседу с Ольгой Серябкиной.