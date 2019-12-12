Родственники борющейся с онкологией Анастасии Заворотнюк хотят спокойно отметить Новый год

Недавно в Сети начали публиковаться сведения о параличе Заворотнюк, что опровергли ее близкие. Они высказали сожаление, что затишье в прессе было таким непродолжительным, поскольку семье хочется спокойно подготовиться к празднованию Нового года. Представители звезды выразили мнение, что в этот период гораздо более приятно размышлять о хорошем, мечтать и обеспечивать близких праздничное настроение. Семья артистки попросила недоброжелателей вспомнить народную мудрость, призвав не желать другим того, чего не хотелось бы себе.Родственники звезды подтвердили, что проложат воздерживаться от комментариев, поскольку считают неприкосновенными личные границы человека в период болезни. Также они поблагодарили неравнодушных к судьбе звезды поклонников.