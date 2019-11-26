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Секс с Орловой, Сочак и Водонаевой: Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал об эротических фантазиях

Ведущий проекта "Дом-2" Влад Кадони стал гостем на одном из YouTube-шоу, где рассказал о своих фантазиях по отношению к бывшим и нынешним коллегам по реалити-шоу. Так, он признался, что хотел бы переспать с Ксенией Собчак, Аленой Водонаевой и Ольгой Орловой.
Секс с Орловой, Сочак и Водонаевой: Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал об эротических фантазиях

Во время интервью телеведущему Владу Кадони нужно было ответить на вопросы, а также выбрать один из вариантов касательно того, чтобы он хотел сделать со звездами, чьи имена прозвучат: переспать, поцеловать или убить. Когда прозвучал вопрос, с кем бы он хотел переспать: Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой или Ольгой Бузовой, Кадони сразу же ответил, что его выбор пал бы на экс-солистку группы "Блестящие", ведь их отношения, по словам звезды, уже позволяют это сделать. Ксению Бородину ее коллега с удовольствием бы поцеловал, а вот Ольгу Бузову он и вовсе не выбрал.

Также Влад Кадони признался, что раньше ему очень нравилась Алена Водонаева, и он был бы не против переспать с ней, ведь она очень сексуальна и у нее впечатляющая внешность. Экс-участницу проекта "Дом-2" Нелли Ермолаеву ведущий бы страстно поцеловал, а вот с Ксенией Собчак у него ассоциируются еще более бурные эмоции.

По поводу эпатажной журналистки Влад Кадони сказал, что во времена, когда он был еще участником проекта, он хотел бы переспать с Ксенией Собчак, ведь она "умная, с придурью, у нее на лице написано, что она с фантазией".

"Явно нескучно. Богомолову повезло", - высказался Влад Кадони.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:13

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