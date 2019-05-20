Последний сезон "Игры Престолов" требуют переснять

"Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс показали себя ужасно некомпетентными сценаристами, когда у них нет первоисточника (то есть книг). Это шоу (" Игра престолов ") заслуживает осмысленного финала. Оправдай мои ожидания и сделай это HBO!"





В предъявленном требовании прозвучали неоднозначные обвинения.Серия, вышедшая на экран 12 мая, "взорвала" до предела накаленные эмоции недовольных эпизодами нового сезона фанатов. Основная волна недовольств прошлась по непонятным поступкам Дейенерис Таргариен в пятом эпизоде.Следует напомнить, что, по мнению подписчиков сайта Rotten Tomatoes, пятый эпизод "Колокола"побил все рейтинги с абсолютным антирекордом. Но, как это часто случается, просмотров у "неудачного" эпизода набралось больше, чем в серии "Долгая ночь", где были задействованы масштабные съемки битвы армии мертвых Короля ночи с людьми. Количество просмотров указанного в петиции эпизода превысило 18,5 млн человек.20 мая состоится премьера последнего эпизода культового сериала "Игры престолов". Неделей ранее НВО состоялся показ документального фильма "Последний дозор" с подробностями съемок восьмого сезона.