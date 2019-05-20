АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диабет второго типа провоцирует развитие болезней печени
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Последний сезон "Игры Престолов" требуют переснять

Фанаты "Игры престолов" составили письменное требование заменить авторов нашумевшего бестселлера Дэвида Бениоффа и Дэниэла Бретта Вайсса, которое появилось на сайте Change. Кроме того, подписавшиеся, а их не менее 800 тысяч, потребовали кардинально поменять сценарий и снять заново весь восьмой сезон"Игры Престолов" .
Последний сезон "Игры Престолов" требуют переснять

В предъявленном требовании прозвучали неоднозначные обвинения.

"Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс показали себя ужасно некомпетентными сценаристами, когда у них нет первоисточника (то есть книг). Это шоу (" Игра престолов ") заслуживает осмысленного финала. Оправдай мои ожидания и сделай это HBO!"


Серия, вышедшая на экран 12 мая, "взорвала" до предела накаленные эмоции недовольных эпизодами нового сезона фанатов. Основная волна недовольств прошлась по непонятным поступкам Дейенерис Таргариен в пятом эпизоде.

Следует напомнить, что, по мнению подписчиков сайта Rotten Tomatoes, пятый эпизод "Колокола"побил все рейтинги с абсолютным антирекордом. Но, как это часто случается, просмотров у "неудачного" эпизода набралось больше, чем в серии "Долгая ночь", где были задействованы масштабные съемки битвы армии мертвых Короля ночи с людьми. Количество просмотров указанного в петиции эпизода превысило 18,5 млн человек.

20 мая состоится премьера последнего эпизода культового сериала "Игры престолов". Неделей ранее НВО состоялся показ документального фильма "Последний дозор" с подробностями съемок восьмого сезона.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак может возглавить
Профессор рассказал о пользе сериала
Врач назвал бессимптомные опасные
Эксперты провели предварительный обзор
Диабет второго типа провоцирует
«Через боль, синяки и усталость»: Ольга
В Башкирии в ДТП с пьяной автоледи
«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по
Пророк Альберт Пайк предсказал страны,
Ученые обнаружили новый вид врожденного
Евгений Петросян после развода с Еленой
Врачи рассказали о способах убрать
Анна Михалкова рассказала подписчикам о
Греф рассказал о последствиях отмены
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга
В Башкирии 25-летний водитель погиб
На проводимом Аленой Савкиной кастинге
Основную камеру Honor 20 Pro испытали
Сделанные в домашних условиях
ВЦИОМ рассказал о наиболее
«Дом-2»: Вика Комиссарова признала, что
Новый Nissan Sylphy представят в июле
В Китае в результате обрушения бара
Актриса Мария Машкова жалеет, что ее не
Ученые: Эфирное масло лемонграсса
Дима Дмитренко пытается искупить вину
Redmi K20 за 390 долларов представят 20
Ксения Бородина опровергла слова Риты
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Влад Соколовский презентовал
Просмотреть все новости