Последний сезон "Игры Престолов" требуют переснять
Фанаты "Игры престолов" составили письменное требование заменить авторов нашумевшего бестселлера Дэвида Бениоффа и Дэниэла Бретта Вайсса, которое появилось на сайте Change. Кроме того, подписавшиеся, а их не менее 800 тысяч, потребовали кардинально поменять сценарий и снять заново весь восьмой сезон"Игры Престолов" .
В предъявленном требовании прозвучали неоднозначные обвинения.
Серия, вышедшая на экран 12 мая, "взорвала" до предела накаленные эмоции недовольных эпизодами нового сезона фанатов. Основная волна недовольств прошлась по непонятным поступкам Дейенерис Таргариен в пятом эпизоде.
Следует напомнить, что, по мнению подписчиков сайта Rotten Tomatoes, пятый эпизод "Колокола"побил все рейтинги с абсолютным антирекордом. Но, как это часто случается, просмотров у "неудачного" эпизода набралось больше, чем в серии "Долгая ночь", где были задействованы масштабные съемки битвы армии мертвых Короля ночи с людьми. Количество просмотров указанного в петиции эпизода превысило 18,5 млн человек.
20 мая состоится премьера последнего эпизода культового сериала "Игры престолов". Неделей ранее НВО состоялся показ документального фильма "Последний дозор" с подробностями съемок восьмого сезона.
В предъявленном требовании прозвучали неоднозначные обвинения.
"Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс показали себя ужасно некомпетентными сценаристами, когда у них нет первоисточника (то есть книг). Это шоу (" Игра престолов ") заслуживает осмысленного финала. Оправдай мои ожидания и сделай это HBO!"
Серия, вышедшая на экран 12 мая, "взорвала" до предела накаленные эмоции недовольных эпизодами нового сезона фанатов. Основная волна недовольств прошлась по непонятным поступкам Дейенерис Таргариен в пятом эпизоде.
Следует напомнить, что, по мнению подписчиков сайта Rotten Tomatoes, пятый эпизод "Колокола"побил все рейтинги с абсолютным антирекордом. Но, как это часто случается, просмотров у "неудачного" эпизода набралось больше, чем в серии "Долгая ночь", где были задействованы масштабные съемки битвы армии мертвых Короля ночи с людьми. Количество просмотров указанного в петиции эпизода превысило 18,5 млн человек.
20 мая состоится премьера последнего эпизода культового сериала "Игры престолов". Неделей ранее НВО состоялся показ документального фильма "Последний дозор" с подробностями съемок восьмого сезона.
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 09:25